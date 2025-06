Lega Navale Italiana, il 3 luglio al Senato il convegno

“Le sfide del mare nel XXI secolo”

Roma– Quali sono le principali sfide del mare nel XXI secolo? La Lega Navale Italiana ne discute in un convegno in programma il prossimo 3 luglio, dalle ore 9.30, presso la Sala Capitolare del Senato a Palazzo della Minerva (Piazza della Minerva 38, Roma).

L’evento, organizzato su iniziativa del Senatore Stefania Pucciarelli, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, si inserisce nel più ampio impegno della Lega Navale Italiana – il principale ente pubblico associativo che si occupa di mare in Italia – in favore della diffusione della cultura del mare e del dibattito sulle questioni marittime.

Il convegno della Lega Navale intende riflettere sulla centralità della “risorsa mare” dal punto di vista dell’inclusione sociale e della formazione nautica, temi di primario interesse istituzionale per la LNI: l’obiettivo è quello di tracciare un bilancio del primo quarto di secolo da una prospettiva marittima e di delineare le principali traiettorie future che riguardano l’avvicinamento di tutti alle attività del mare e alla nautica dal punto di vista sociale e sportivo e le sfide nella formazione del marinaio oggi e domani.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del Sen. Stefania Pucciarelli, dei rappresentanti del Ministero della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra Enrico Credendino e del Presidente della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio di squadra (ris.) Donato Marzano.

La giornata di lavori sarà articolata su due sessioni. La prima, dal titolo “Un mare per pochi o per tutti? La prospettiva sociale-sportiva”, moderata dalla giornalista di Rai News Roberta Ammendola, sarà dedicata all’inclusione sociale e alla valorizzazione del mare come ambiente accessibile a tutti, con un focus sui progetti che riguardano le disabilità e il contrasto al disagio socio-economico. Interverranno nel panel il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il prof. Luca Sangiorgi (Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna) e il dott. Roberto Keller (ASL Torino 1), esperti che collaborano con la LNI nel progetto di velaterapia “Velando”, promosso dal Ministro Locatelli e di cui la Lega Navale è ente capofila.

A seguire interverranno Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) e Luciano Buonfiglio, Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), recentemente eletto alla guida del CONI. Il loro contributo si concentrerà sulle collaborazioni sportive attive tra le rispettive federazioni e la Lega Navale Italiana.

Giorgia D’Errico, Direttrice delle Relazioni istituzionali di Save the Children, parlerà dei programmi di contrasto alla povertà educativa, illustrando la collaborazione avviata nel 2024 tra i Punti Luce dell’organizzazione e le Sezioni e Delegazioni della Lega Navale su tutto il territorio nazionale. Il panel si concluderà con una serie di testimonianze sulla “flotta dell’inclusione” con le testimonianze del Presidente LNI Marzano, dello skipper del catamarano inclusivo “Lo Spirito di Stella” Tullio Picciolini, del velista Carmelo Forastieri e della canoista Viktoryia Pistis Shablova, atleti paralimpici della Lega Navale Italiana.

Il secondo panel, dal titolo “Quali sono le sfide della formazione del marinaio nel XXI secolo?”, approfondirà gli aspetti della formazione del marinaio militare, mercantile, del diportista e dello sportivo. A moderare l’incontro sarà il Generale di squadra aerea (ris.) Fernando Giancotti, socio storico della Lega Navale Italiana. La sessione sarà aperta dal contributo di Patrizia Scarchilli, Direttore generale per il mare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che traccerà la visione del dicastero sul tema della formazione nautica. Per la Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, interverranno rispettivamente il Contrammiraglio Enrico Vignola e il Capitano di Vascello (CP) Francesco Massaro.

Seguiranno le testimonianze di Paola Vidotto, Direttrice dell’Accademia italiana della Marina Mercantile, di Andrea Tommaselli, Presidente della Rete degli Istituti Nautici d’Italia, di Luciano Marcelli, istruttore e membro del Centro Culturale per la Formazione Nautica della Lega Navale Italiana, oltre ai contributi, per dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, del Tenente Colonnello Riccardo Conti, del Sottotenente Francesco Pio Serio e del Sottotenente Roberto Carrella. I diversi relatori porteranno il punto di vista delle scuole, delle associazioni e delle accademie del settore sui temi della formazione.

A concludere la sessione saranno gli interventi di Gianni Lo Storto, esperto di formazione e già Direttore generale dell’Università LUISS e della professoressa Annalisa Nesi, segreteria accademica della Crusca, che illustrerà il progetto “La lingua del mare”. L’ammiraglio Marzano chiuderà la giornata di lavori.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 9:30 su https://webtv.senato.it/webtv.