Presentazione del primo ecosistema ad idrogeno su lago – NatPower H e Giacomini

10 luglio ore 14.30 Orta San Giulio

Evento: “Il ruolo dell’idrogeno nel turismo del futuro. Progettare nuovi ecosistemi sostenibili tra terra e acqua”, che si svolgerà giovedì 10 luglio dalle ore 14:30 presso l’Hotel San Rocco a Orta San Giulio, in provincia di Novara. Durante l’evento verrà presentato il primo ecosistema ad idrogeno su lago, che integra mobilità sostenibile su terra e acqua, oltre a sistemi energetici e infrastrutture a impatto zero.

Il progetto, promosso da Giacomini e NatPower H, vedrà la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di Regione Piemonte, Politecnico di Milano, Associazione H2IT, GSE, Dhamma Blue, Linde gas Italia insieme a referenti Istituzionali locali.

Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, l’ecosistema ad idrogeno sul Lago d’Orta rappresenta un modello scalabile di sviluppo territoriale, capace di generare valore ambientale, economico e sociale. Un’opportunità concreta per investire in tecnologie ad alto impatto e in un turismo rigenerativo in forte crescita.

AGENDA:

14:40 – Registrazione degli ospiti

15:00 – 15:20 – Saluti istituzionali e scenario sul ruolo dell’idrogeno per la transizione energetica e lo sviluppo locale.

Paolo Arrigoni – Presidente, GSE – Gestore Servizi Energetici

Ing. Stefania Crotta – Direttore Generale, Programmi e Incentivi Finanziari (PIF), Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Matteo Marnati – Assessore Regionale all’Ambiente, Regione Piemonte

Gianni De Bernardi – Presidente, Ecomuseo Cusius del Lago d’Orta e Mottarone

Intervento istituzionale dell’On. Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

15:20 – 16:00 – Territori dell’Idrogeno: Panel “Ambiente, comunità e mobilità”.

Come l’idrogeno può favorire nuovi ecosistemi sostenibili attraverso l’innovazione ambientale, la mobilità e lo sviluppo locale.

Massimiliano Caligara – Membro del Consiglio Presidenziale Regionale e del Consiglio Nazionale, Circolo Legambiente “Gli Amici del Lago” – APS

Andrea Minerdo – Presidente, NatPower H

Philippe Esposito – AD, Dhamma Blue

Rodi Basso – AD, E1 Series

Valter Alessandria – Vice Presidente, H2IT – Associazione Italiana Idrogeno; Director of Business Development & Public Affairs di Alstom Italia

16:00 – 16:45 – Tecnologia e Ricerca: Panel “L’innovazione che guida il cambiamento”.

Ricerca e industria uniscono le forze per avvicinare le tecnologie a idrogeno alle applicazioni nel mondo reale.

Prof. Gianluca Valenti – Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano

Andrea Alessandro Giacomini – AD, Giacomini S.p.A.

Andrea Porrini – AD, Linde Gas Italia

Ing. Stefania Crotta – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

17:00 – 18:30 – Tour a bordo della barca a idrogeno Dhamma Blue e visita tecnica

Navigazione a bordo di Dhamma Blue, la prima barca spagnola a idrogeno

Visita tecnica alla sala servizi dell’Hotel San Rocco, che ospita la caldaia a idrogeno di Giacomini (prima installazione al mondo nel 2009, certificata ICIM 001 come primo edificio sostenibile).

19:00 – 21:00 – Aperitivo e Networking sulla Terrazza