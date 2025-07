NON SOLO VELA CON LA RS21 ITALIAN CLASS DI VELA, A RIVA DEL GARDA UN CONVEGNO SULLA SOSTENIBILITÀ

Non solo vela. La RS21 Italian Class si rende ancora una volta protagonista con una importante iniziativa programmata durante le regate dell’Act 4 della RS21 Cup Yamamay in programma a Riva del Garda dall’11 al 13 luglio.

Nella mattinata di sabato 12 luglio verrà infatti proposto, dalle ore 10 nella Sala Convegni della Fraglia Vela Riva, un interessante Convegno sulla Sostenibilità con relatori di primissimo piano.

Il programma prevede infatti gli interventi di Vincenzo Lauro di Agostini Group che parlerà di “Il sistema di profili per serramenti in alluminio Agostini Allù, espressione di economia circolare per un serramento sostenibile”; Alessandro Molla, ingegnere di Edilnoma Building su “L’edificio sostenibile secondo Edilnoma Building”; Piergiulio Pizzetti di Bioisotherm su “Realizzare e riqualificare edifici con sistemi costruttivi ecosostenibili”; Paolo Tagliabue di Tecnica 7 su “La ventilazione meccanica, esempio di recupero sostenibile”; Franco Di Pietro di Biova Projet su “Economia circolare nel settore alimentare: il caso Biova Project”; Paola Matteotti di Fraglia Vela Riva e Luca Fabbri docente su : “Navigare il cambiamento: muoversi verso la sostenibilità”.

«Questo convegno nell’ambito di un appuntamento di grande rilevanza sportiva come la RS21 Cup Yamamay – ha detto Davide Casetti presidente della RS21 Italian Class e della Commissione Sostenibilità della classe – è la dimostrazione di come si possa fare della seria e corretta divulgazione della cultura sostenibile anche in un ambiente sportivo. Del resto, la RS21 Italian Class è stata la prima classe velica al Mondo ad aver ottenuto la certificazione ISO 20121:2013 per la “Progettazione e realizzazione dell’evento: RS21 Cup Yamamay – Porto Rotondo World Championship” del 2023. Un obiettivo ambizioso perfettamente in linea con le nostre attività e principi guida».

La ISO 20121 è una norma internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione della sostenibilità degli eventi. Nata come evoluzione del precedente standard BS8901, la ISO 20121, si applica ad ogni tipo di organizzazione od evento che intenda: stabilire, implementare o migliorare un sistema di gestione sostenibile per tutti i tipi di eventi e soggetti coinvolti nel processo; assicurare la conformità ad una policy di sviluppo sostenibile.

Il convegno di Riva del Garda si svolge con la partnership di Agostini Group, Bioisotherm, Edilnoma Building, T7 Tecnica 7 e Biova Project.