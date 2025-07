“LA MOBILITÀ DA E PER L’AREA DI ESPANSIONE PORTUALE” – SECONDO INCONTRO DEL DIBATTITO PUBBLICO SUL PROGETTO DEL NUOVO MOLO VIII – ONLINE, MARTEDÌ 8 LUGLIO, ORE 17:00

Trieste – Prosegue il ciclo di dibattiti pubblici sul progetto di riqualificazione del Molo VIII del Porto di Trieste. Il secondo incontro si terrà martedì 8 luglio, dalle ore 17.00 alle 19.30, in modalità online.

Aperto a tutti i cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti pubblici e gli altri soggetti interessati, l’appuntamento sarà dedicato al tema “La mobilità da e per l’area di espansione portuale”, con l’obiettivo di illustrare le soluzioni previste nel breve e medio-lungo periodo per l’accesso e l’uscita dal terminal, sia per quanto concerne la viabilità, sia per la connessione alle reti ferroviarie.

A portare i loro contributi saranno:

-Andrea Mariotto, coordinatore del dibattito (Avventura Urbana);

-Eric Marcone, Direttore pianificazione, ambiente ed energia – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

-Guyonne Querner, Project Manager – Logistica Giuliana;

-Marco Vallar, Progettista – Logistica Giuliana;

-Ing. Paolo Crescenzi, Direttore Infrastrutture Ferroviarie e Stradali – Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione online attraverso il sito https://www.dpmoloottavotrieste.it/, dove è disponibile anche il calendario completo degli incontri futuri.