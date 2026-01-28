Il Programma completo della giornata FIV “COMUNICARE LA VELA 2026” di venerdi 30 gennaio

Dalle 9:30 alle 18 al Salone d’onore del CONI a Roma si alternano autorità, manager e media

Completati gli 80 posti disponibili per la sessione valida per i crediti dell’Ordine dei Giornalisti

Cresce l’attesa ed è già un ottimo risultato annunciato l’edizione 2026 della giornata di studio della Federazione Italiana Vela intitolata “COMUNICARE LA VELA – La comunicazione di uno degli sport più belli e formativi del mondo”. L’evento si terrà a Roma nel salone d’onore del palazzo CONI al Foro Italico con inizio alle 9:30 e chiusura alle 18:00, per una ricca giornata di interventi e dibattito, aperta dai saluti istituzionali del presidente CONI Luciano Buonfiglio, del suo omologo del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis e dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.

Il programma della sessione mattutina, introdotto dal presidente della Federvela Francesco Ettorre, prevede poi un intervento di Scott Dougal, direttore della comunicazione di World Sailing, la federvela internazionale, sul posizionamento della vela tra gli sport olimpici a livello internazionale. A seguire Stefano Marioni, CEO di Extrapola, la società di monitoraggio media della Federazione Italiana Vela, presenterà i dati sui ritorni degli ultimi anni.

La mattinata sarà percorsa poi da tre importanti interventi: Diego Nepi Molineris, AD di Sport e Salute, farà il punto sulla prossima America’s Cup di Napoli 2027, e su cosa significhi in termini di comunicazione avere questo evento in Italia. Dopo di lui un grande dirigente sportivo internazionale come Michele Uva, Direttore esecutivo UEFA per la sostenibilità e delegato per EURO 2032, parlerà di sport e società civile e dialogherà con la giornalista della Gazzetta dello Sport Elisabetta Esposito. Infine Max Sirena, AD di Luna Rossa, insieme allo stesso Ettorre svelerà i dettagli della partnership tra FIV e Luna Rossa per i prossimi anni verso Los Angeles 2028.

Nel pomeriggio la sessione inserita dall’Ordine dei Giornalisti nella piattaforma formativa (assegna 4 crediti agli iscritti all’ordine) che ha completato gli 80 posti disponibili. Dopo il saluto del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo, l’intervento del consigliere federale Andrea Leonardi, responsabile del settore Comunicazione della FIV.

A seguire un momento interessante, la tavola rotonda sulla “Vela in TV”: Fabio Colivicchi dialoga con Massimo Proietto, Vice Direttore di RAI Sport, Gianluca Gafforio di Rai Sport, Giovanni Bruno e Guido Meda di Sky Sport, Mino Taveri di Mediaset, e Donatella Bianchi conduttrice di Lineablu su Rai Uno.

A proposito di case-history, Francesca Capodanno parlerà della comunicazione di Barcolana, la regata-evento più numerosa al mondo, e Massimo Mancini, Head of Corporate Identity & Sponsorship di Generali, racconterà i valori del Trofeo Generali Women in Sailing come laboratorio di inclusione.

Strumenti di lavoro per uffici stampa anche negli interventi conclusivi di Sara Paesani, PR e Communication manager di Luna Rossa, Francesca Frazza, Social Media Strategist di Red Bull SailGP Italy Team, e Francesco Naglia di Drone Project, sulle produzioni speciali per lo sport della vela.