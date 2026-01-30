Al Museo della Marineria di Cesenatico la mostra su Agostino Straulino promossa dalla Lega Navale Italiana

Aperta al pubblico dal 31 gennaio al 28 febbraio, l’esposizione, curata dal Cantiere della Memoria e patrocinata dalla Marina Militare, racconta il grande velista e ufficiale di Marina sotto il profilo umano, professionale e sportivo.

Roma-Cesenatico – Il Museo della Marineria di Cesenatico, nel cuore dell’antico Porto Canale disegnato da Leonardo da Vinci, ospiterà da domani fino a sabato 28 febbraio la mostra itinerante “Agostino Straulino. Marinaio, ufficiale, sportivo”, promossa dalla Lega Navale Italiana e curata dal Cantiere della Memoria, con il patrocinio della Marina Militare.

Grazie alla collaborazione culturale tra l’istituzione museale del Comune di Cesenatico e la Lega Navale Italiana – il principale ente pubblico non economico a base associativa che dal 1897 si occupa di mare e acque interne in Italia – sarà possibile visitare l’esposizione e conoscere la vita e le imprese dell’ammiraglio Agostino Straulino, figura di spicco della marineria italiana del XX secolo. Ufficiale della Marina Militare, comandante della nave-scuola Amerigo Vespucci e incursore nella Seconda Guerra Mondiale, velista di caratura internazionale e soprattutto profondo conoscitore del mare fin da bambino: sono molteplici le personalità di Straulino che emergono nei pannelli informativi e nel materiale video-fotografico della mostra.

L’iniziativa culturale promossa dalla LNI, che è già approdata in 14 città italiane, è partita nel 2024, anno della duplice ricorrenza dei 110 anni dalla nascita (10 ottobre 1914) e del ventennale della scomparsa (14 dicembre 2004) di Straulino.

La mostra è aperta al pubblico nei locali del Museo della Marineria di Cesenatico (ingresso in Via Armellini, 18), da sabato 31 gennaio a sabato 28 febbraio, il sabato, la domenica e i festivi, negli orari 10-12 e 15-19. Il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, alle ore 11.00, si terrà un evento culturale nell’ambito della mostra dedicato al tema dell’amore per il mare, con alcune testimonianze d’eccezione dal mondo della marineria.

