ISYBA riunisce la filiera dello yachting a Roma: al centro qualità delle transazioni, compliance e ruolo del broker nautico

Roma – ISYBA (Italian Ship & Yacht Brokers Association) organizza a Roma ( Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, lungotevere Acqua Cetosa), 00186 Roma) dalle ore 09.45 alle 13.00 il convegno “Il valore del confronto”, una giornata di lavoro che mette a confronto progettisti, cantieri, comandanti, armatori, consulenti e istituzioni con un obiettivo chiaro: qualificare il brokeraggio nautico, tutelare la qualità delle transazioni e promuovere standard di trasparenza, competenza e compliance nel mercato dello yachting.

Il convegno nasce dall’esigenza di affrontare in modo concreto le nuove complessità del settore: dalla progettazione alla costruzione, dalla gestione a bordo alla responsabilità dell’armatore, fino ai temi di compliance e sicurezza. Un approccio di filiera che valorizza il ruolo del mediatore professionista come figura di garanzia tra cliente, mercato e norme.

Ad aprire i lavori saranno il Presidente ISYBA, Ing. Massimo Malaspina, con un intervento sulla “rotta ISYBA” per qualificare il brokeraggio e alzare gli standard di mercato, e il Segretario Generale Marco Viganò, sul ruolo dell’Associazione come garante di professionalità e regole nel settore.

Nel corso della mattinata interverranno, tra gli altri:

-progettisti e ingegneri di primo piano sul rapporto tra design, fattibilità tecnica e affidabilità dell’asset nel mercato;

-rappresentanti della cantieristica su complessità industriale, innovazione e sostenibilità come elementi che incidono direttamente sulla qualità delle transazioni;

-comandanti di superyacht sul ruolo manageriale a bordo e sulla cultura della sicurezza come standard di affidabilità della filiera;

-esperti legali e di compliance, rappresentanti degli armatori e delle istituzioni, per un confronto aperto su responsabilità, controlli e tutela del business.

«Il broker nautico oggi non è solo un intermediario commerciale, ma una figura di garanzia che connette progettazione, costruzione, gestione e compliance», dichiara il Presidente ISYBA, Ing. Massimo Malaspina. «Con questo convegno vogliamo promuovere un confronto di alto profilo per alzare la qualità del mercato e rafforzare la credibilità del comparto.»

L’incontro è aperto alla partecipazione degli operatori del settore e degli organi di stampa interessati ad approfondire i temi della professionalizzazione del mercato nautico.