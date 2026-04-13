Blue Economy Forum: Civitavecchia, 15 maggio 2026

Civitavecchia – Sala Conferenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

15 maggio 2026 – h. 9:30 – 13:30

Nel ridisegno degli equilibri logistici e commerciali del Mediterraneo, i porti tornano al centro delle strategie di sviluppo. Non solo infrastrutture, ma veri e propri hub integrati in grado di connettere territori, mercati e sistemi produttivi.

In questo contesto, Civitavecchia assume un ruolo chiave: porta marittima della Capitale e snodo strategico per i flussi tra Europa e Mediterraneo, dove traffico merci, mobilità passeggeri e turismo si intrecciano con le sfide della sostenibilità e dell’innovazione.

È proprio qui che prende forma una riflessione concreta sul futuro della portualità italiana: dalla crescita delle Autostrade del mare alla necessità di modelli logistici più efficienti e a basso impatto.

Per questo, il percorso Road to BEST fa tappa a Civitavecchia, luogo emblematico in cui osservare da vicino le trasformazioni in atto e le opportunità di sviluppo del sistema portuale.

Promosso da Blue Media — editore di Blueconomy.com e Blueconomy Magazine — Civitavecchia Gateway Mediterraneo, decima tappa del Roadshow, è un Forum dedicato al ruolo strategico della portualità italiana nei nuovi scenari economici e geopolitici.

Un momento di confronto che riunisce istituzioni, imprese, associazioni e stakeholder del settore per analizzare sfide e traiettorie di crescita del comparto marittimo-portuale.

I temi

Al centro del dibattito:

il ruolo dei porti come piattaforme logistiche integrate nei corridoi internazionali

le Autostrade del mare come leva per la transizione verso un trasporto più sostenibile

l’evoluzione dei traffici marittimi, tra merci, passeggeri e turismo crocieristico

le politiche e gli investimenti per rafforzare competitività ed efficienza del sistema portuale italiano

Attraverso casi concreti e visioni di sistema, il Forum offrirà una chiave di lettura sulle trasformazioni della portualità, evidenziando il ruolo del Mediterraneo come area sempre più centrale negli equilibri globali.

Un’occasione per mettere in relazione attori pubblici e privati e costruire una visione condivisa di sviluppo sostenibile.

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