Aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare 2026

Venezia-Sono ufficialmente aperte le candidature per il Premio Venezia per il Mare, riconoscimento promosso da Assonautica di Venezia e dedicato a personalità, enti e realtà che si distinguono per il loro contributo alla valorizzazione dell’impresa e della cultura marittima. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 30 maggio 2026 durante la Cena di Gala del Salone Nautico di Venezia, nella storica cornice dell’Arsenale.

Istituito nel 1991 da Assonautica di Venezia e realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Venezia Rovigo e con il Salone Nautico di Venezia, il premio si arricchisce quest’anno del sostegno di nuovi partner di rilievo: Forbes Italia, Super Yacht International, Nautica e Today.

Il Premio Venezia per il Mare nasce con l’obiettivo di celebrare il legame profondo e millenario tra Venezia e il mare, riconoscendo e valorizzando coloro che, attraverso idee, progetti e iniziative concrete, contribuiscono alla diffusione della civiltà del mare e alla promozione della sua cultura.

Le candidature sono aperte a persone, imprese, ricercatori universitari e dei centri di ricerca, associazioni ed enti che si distinguono in uno o più dei seguenti ambiti:

-tutela del mare e del patrimonio marittimo e costiero;

-ricerca e sviluppo di tecnologie marittime sostenibili;

-innovazione nel campo delle energie rinnovabili;

-promozione della cultura del mare attraverso attività di comunicazione, convegnistica, ricerca scientifica, sport e benessere legato all’ambiente marino.

Assonautica di Venezia invita tutti gli interessati a presentare la propria candidatura al riconoscimento che darà valore aggiunto, grande prestigio e slancio ai vincitori del premio e alle loro attività.

Assieme a tutti i candidati al premio, Assonautica Venezia continuerà a contribuire alla valorizzazione del mare come risorsa culturale, economica e identitaria.

Per iscriversi: https://www.assonauticavenezia.it/venezia-per-il-mare/

L’invio del Il termine per l’invio delle candidature al Premio è l’8 maggio.

Per ulteriori informazioni sfoglia la brochure: https://heyzine.com/flip-book/77e7d611f3.html