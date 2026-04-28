VELISTA DELL’ANNO FIV – STELLE DELLA VELA: IL 7 MAGGIO A ROMA LA 32ª EDIZIONE

Roma – Confindustria Nautica e la Federazione Italiana Vela annunciano la 32ª edizione del premio “Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela”, in programma il 7 maggio a Roma (Villa MianI) a partire dalle ore 19:00.

Il premio, riferimento istituzionale della vela sportiva italiana, celebra ogni anno i protagonisti della stagione agonistica e i loro successi sui più importanti campi di regata internazionali. L’edizione 2026 rinnova la collaborazione tra Federazione Italiana Vela e Confindustria Nautica e valorizza atleti, team e progetti che hanno caratterizzato il 2025, assegnando loro le Stelle della Vela.

I finalisti

Premio Velista dell’Anno FIV – Stelle della vela: cinque profili per cinque atleti che rappresentano le principali direttrici della vela italiana contemporanea:

-Francesca Clapcich – velista oceanica di caratura internazionale, seconda alla Transat Café de l’Or e impegnata nella preparazione del Vendée Globe 2028.

-Medea Falcioni – talento assoluto dell’iQFoil, oro agli Youth Sailing World Championships e doppietta tra Europei e Mondiali U19.

-Riccardo Pianosi – protagonista della Formula Kite, campione del mondo ed europeo in una stagione dominata tra circuito assoluto e giovanile.

-Maddalena Spanu – anno d’oro il 2025 per lei nel WingFoil Racing con la vittoria della Coppa del Mondo e dei titoli europeo e mondiale.

-Antonio Squizzato – riferimento della vela paralimpica internazionale, campione del mondo nella classe 2.4mR Inclusive.

Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica

Tre progetti che interpretano innovazione, sostenibilità ed evoluzione tecnologica nel settore:

-Grand Soleil Blue – una barca che integra sostenibilità e tecnologia lungo tutta la filiera – scafo, vele e propulsione – attraverso materiali innovativi e processi avanzati, evoluzione concreta della progettazione nel settore.

-ARCA SGR – il progetto di economia circolare che ha trasformato un relitto in un’imbarcazione vincente negli anni con 7 successi su 10 regate nel 2025.

-wallyrocket51 – innovativo monotipo owner-drive di ultima generazione, sintesi di ricerca progettuale e tecnologie costruttive avanzate, vincente dalla prima ora a livello internazionale.

Armatore/Timoniere dell’Anno

Tre profili che raccontano il ruolo dell’armatore-timoniere come protagonista della regata, capace di unire visione sportiva, progettualità e risultati agonistici di rilievo:

-Giovanni Lombardi Stronati – protagonista internazionale con l’Italian Django Team all’Admiral’s Cup 2025 (3° posto) e con due successi assoluti nel circuito Maxi GP.

-Aldo Fumagalli – vincitore e recordman nella Atlantic Rally for Cruisers nella categoria multiscafi.

-Andrea Lacorte – vincitore nella classifica owner-driver del circuito internazionale 52 Super Series 2025, chiude al quarto posto in quella dei professionisti su 15 iscritti.

Premi FIV per i podi internazionali

Nel corso della serata, la Federazione Italiana Vela premierà i giovani velisti italiani delle classi olimpiche che hanno conquistato un podio internazionale nelle regate del 2025,

Le dichiarazioni

“Il Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela si conferma come il momento di sintesi dell’eccellenza espressa dalla vela italiana – dichiara Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica – I finalisti della 32ª edizione sono l’espressione di un movimento che unisce talento sportivo, capacità progettuale, innovazione tecnologica e qualità industriale, contribuendo in modo concreto alla promozione del Made in Italy nel mondo. Con questo premio, Confindustria Nautica e la Federazione Italiana Vela celebrano i successi di atleti, team, armatori e progetti che, nel 2025, hanno rappresentato l’Italia sui campi di regata internazionali e fanno parte di un sistema integrato di competenze, industria e cultura del mare. Premiare e dare visibilità a questi campioni significa riconoscere il loro ruolo di ambasciatori dell’Italia nel mondo e sostenere una filiera strategica per la crescita e il posizionamento del Paese.”

Francesco Ettorre Presidente della Federazione Italiana Vela: “Il Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela è per la Federazione un momento speciale, perché ci permette di raccontare in una sola serata il lavoro di un’intera stagione e il valore di chi lo rende possibile: atleti, tecnici, circoli e famiglie. I finalisti di questa edizione rappresentano le diverse anime della nostra vela, dall’alto livello olimpico all’altura, dalla vela inclusiva alle nuove discipline foil, e testimoniano come il movimento italiano continui a crescere in quantità e qualità. Insieme a Confindustria Nautica abbiamo voluto che questa serata fosse anche un’occasione per dire grazie a chi ogni giorno investe tempo e risorse nella formazione dei giovani e nella promozione della cultura del mare.”

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso della serata, a seguito della riunione della Giuria composta dal Presidente onorario Alberto Acciari, Il Presidente della Federazione Italiana Vela (Presidente della Giuria) il Presidente del CONI, il Presidente di Confindustria Nautica, il Direttore Generale di Confindustria Nautica, il Segretario Generale FIV, un rappresentante del Consiglio di Confindustria Nautica con competenze nella vela d’altura.

La rosa dei finalisti è stata individuata con il contributo tecnico dei direttori e giornalisti di 13 riviste di settore. Il voto del pubblico è attivo online sul sito velistadellanno.it fino al 5 maggio.

La conduzione della serata è affidata a Rachele Vitello giornalista televisiva e storyteller specializzata in contenuti digitali e in media relations, affiancata da Bacci del Buono influencer e giornalista di The Boat Show.

I media partner

affiancano in qualità di media partner il Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela: Barche Magazine, Bolina, Fare Vela, Nautica Report, Pressmare, Sailbiz.it, Saily.it, Sport Vela, The International Yachting Media, Vela ITALIA mare, Velaveneta.it e Zerogradinord.

Il Velista dell’Anno FIV nasce nel 1991 da un’idea di Alberto Acciari, giornalista e professore di marketing all’Università di Roma Foro Italico. Il Velista dell’Anno FIV è il più importante e ambito riconoscimento nel settore della vela italiana. Tutti i migliori velisti italiani hanno ricevuto questo premio: da Alessandra Sensini a Ruggero Tita e Caterina Banti, Marta Maggetti, Giulia Conti e Francesca Clapcich, Francesco de Angelis, Giovanni Soldini, Tommaso Chieffi, Vasco Vascotto, Vincenzo Onorato, Lorenzo Bressani, Andrea Mura, Gianfranco Pedote. Nelle altre categorie sono stati premiati negli anni personaggi quali Ernesto Bertarelli, Paul Cayard, Fabio Perini e Pasquale Landolfi. Nel corso dell’evento vengono premiati anche la Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica e la categoria dell’Armatore/Timoniere.

https://www.velistadellanno.it/