VENTOURIS FERRIES PRESENTA: “IL MARE DI TUTTI”

Il primo passo concreto verso una nuova identità: non solo operatore marittimo di riferimento sull’Adriatico, ma protagonista attivo della vita culturale e sociale di Bari e del suo porto. E’ questo il senso del progetto “IL MARE DI TUTTI”.

In concomitanza con l’avvio della stagione estiva 2026, la compagnia marittima Ventouris Ferries presenta, venerdì 15 maggio a partire dalle ore 10, a bordo della nave ormeggiata presso la Stazione Marittima del Porto di Bari, il progetto socio-culturale “IL MARE DI TUTTI”, nato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale del capoluogo. Il progetto intende trasformare le navi della Compagnia in contenitori culturali aperti alla città durante i periodi di sosta in porto, ospitando laboratori, eventi educativi, iniziative artistiche e momenti di incontro con la cittadinanza. Una visione che ridefinisce il rapporto tra la Compagnia, il porto e il territorio: la nave non più solo mezzo di trasporto, ma luogo vivo di cultura e socialità.

Per fare questo sarà firmato un Protocollo d’Intesa tra Ventouris Ferries S.p.A. e il Comune di Bari — Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili. L’accordo, valido per il mese di giugno 2026, prevede lo svolgimento di visite educative gratuite a bordo per i bambini iscritti ai campi estivi comunali: una visita a settimana per l’intero mese, della durata di due ore, con tour guidato della nave e a seguire il laboratorio didattico totalmente gratuito “Le Perle del Mare” dedicato ai bambini dei centri estivi parrocchiali della città.

Interverranno:

Vito Lacoppola, assessore all’istruzione Comune di Bari

Francesco Mastro, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Antonello Di Benedetto, raccomandatario marittimo e referente su Bari della compagnia Ventouris Ferries

Al termine della presentazione del progetto con la firma del protocollo, la nave si animerà con il laboratorio educativo “Le Perle del Mare”, rivolto a 52 bambini dai 7 ai 9 anni. I partecipanti scopriranno il mondo dei molluschi bivalvi — le conchiglie — attraverso una lezione su caratteristiche, habitat e ruolo ecologico di questi organismi marini. A seguire, i bambini realizzeranno manufatti ispirati al mare, trasformando la conoscenza in espressione artistica.