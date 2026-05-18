“Il contributo degli sport del mare per la crescita economica del territorio”. Mercoledì 20 maggio iniziativa di Camera di Commercio Br-Ta e Circolo della Vela Brindisi

La Camera di Commercio Brindisi-Taranto e il Circolo della Vela di Brindisi, nell’ambito del programma di eventi che precedono la 40^ edizione della regata velica internazionale Brindisi-Corfu, organizzano un convegno sul tema “Il contributo degli sport del mare per la crescita economica del territorio”. L’evento si svolgerà mercoledì 20 maggio, alle ore 9.30, nella Sala Alfredo Malcarne della Camera di Commercio, a Brindisi.

Previsti i saluti del Presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto Vincenzo Cesareo e del Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso.

Gli interventi, invece, saranno effettuati dal Presidente dell’VIII Zona della Federazione Italiana Vela, Alberto La Tegola, su “Il contributo delle attività sportive e nautiche per lo sviluppo costiero”, dal Presidente del Distretto Nautico di Puglia, Giuseppe Danese, su “L’importanza della rete di porti turistici per la crescita del comparto nautico”, dal Presidente del Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo, su “Gli eventi fieristici volano di sviluppo della nautica da diporto nel bacino del Mediterraneo” e dalla Direttrice di “Molo Sant’Eligio” su “Sviluppo dell’economia del mare e investimenti infrastrutturali”.

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Mimmo Consales.