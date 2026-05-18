La comunità marittima internazionale si riunirà a Genova per due giorni di dialogo e networking nel settore shipping

Il Genoa Maritime Forum tornerà il 17 e 18 giugno, riunendo professionisti del settore marittimo provenienti da tutto il mondo nella rinomata città portuale di Genova. L’evento è atteso da armatori locali, regionali e internazionali, oltre che da ship manager, porti, autorità regolatorie, decisori politici, società di classificazione, aziende tecnologiche, fornitori e società di servizi marittimi.

Concepito sia come conferenza sia come piattaforma di business networking, il forum unirà discussioni strategiche ad ampie opportunità di incontro diretto tra aziende. Nel corso delle due giornate, i partecipanti avranno la possibilità di incontrare potenziali partner, discutere sfide operative, scambiare idee ed esplorare nuove opportunità commerciali in diversi settori dell’industria marittima.

Il programma della conferenza includerà dieci panel dedicati ai principali temi che stanno plasmando il futuro dello shipping. Sostenibilità e decarbonizzazione saranno al centro del dibattito, con sessioni come Navigating the Green Horizon e Fuel Pathways Showdown, focalizzate sulle strategie globali di riduzione delle emissioni e sui carburanti alternativi, tra cui metanolo, ammoniaca, LNG / Bio-LNG e biocarburanti drop-in. Ulteriori sessioni, tra cui Energy Efficiency Revolution e Retrofit & Conversion, approfondiranno approcci pratici per migliorare le performance delle navi e ridurre l’impatto ambientale.



Tecnologia e resilienza operativa avranno anch’esse un ruolo centrale nel programma.

Cyberproof Operations affronterà i rischi legati alla cybersecurity che interessano flotte e infrastrutture portuali, mentre The Digital Ocean e AI in Maritime Operations analizzeranno come gli strumenti digitali e l’intelligenza artificiale stiano trasformando le operazioni marittime quotidiane. Anche il capitale umano rimarrà un tema prioritario, con The Human Element dedicato al benessere dei marittimi e alla sicurezza a bordo.

L’agenda includerà inoltre Next-Generation Shipbuilding e Cruise Fleet Modernization, con focus su innovazione, efficienza, comfort dei passeggeri e conformità normativa.

Il networking continuerà a essere uno degli elementi distintivi del forum. Circa 30 espositori presenteranno soluzioni e servizi che spaziano dalle tecnologie per la decarbonizzazione ai sistemi digitali, fino ai servizi di manutenzione, crew management e altri servizi essenziali per il settore marittimo. Sessioni dedicate al networking consentiranno ai partecipanti di instaurare contatti diretti e sviluppare partnership destinate a proseguire anche oltre l’evento.

Un esclusivo gala cocktail contribuirà inoltre a rafforzare l’atmosfera di networking, offrendo ai partecipanti un ambiente più informale e rilassato per favorire conversazioni e relazioni professionali.

Con la sua ricca tradizione marittima, il suo importante porto nel Mediterraneo e il suggestivo scenario costiero, Genova rappresenta la cornice ideale per un evento dedicato alla collaborazione, all’innovazione e al futuro dello shipping globale.

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