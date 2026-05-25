“Crescere le nuove generazioni con il Canottaggio”, Giovedì 28 maggio ore 10

Auditorium Casa dello Sport – Viale Tiziano 74 (primo piano)

Roma-Convegno “Crescere le nuove generazioni con il Canottaggio” che si terrà giovedì 28 maggio a partire dalle 10 presso l’auditorium “Casa dello Sport” di viale Tiziano 74.

Al centro dell’attenzione, l’illustrazione delle fasi, della struttura e dei numeri del progetto #Studieremoinfamiglia e la presentazione dei risultati delle ricerche condotte tra la primavera 2025 e quella 2026 con atleti di fascia 8/13 e 14/18 anni e con i loro genitori in tema di motivazioni per la pratica dell’attività sportiva e in ottica di contrasto al drop out.