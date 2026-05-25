DA 80 ANNI IL FILO CHE CI UNISCE: GEOPOLITICA DELLE MERCI E FUTURO DELLE SPEDIZIONI

Assemblea Pubblica Fedespedi

Venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 14.00

Palazzo della Borsa – Piazza Raffaele de Ferrari, Genova

Venerdì 5 giugno si terrà a Genova, presso il Palazzo della Borsa, l’Assemblea Pubblica per celebrare l’ottantesimo anniversario di Fedespedi. Si tratta di un appuntamento che riunirà vertici del settore, istituzioni e alcuni dei principali stakeholder della logistica per riflettere sul ruolo delle imprese di spedizioni internazionali in uno scenario globale in profonda trasformazione. Quest’anno l’Assemblea Pubblica, che porta il titolo “Da 80 anni il filo che ci unisce”, sarà occasione per celebrare otto decenni di storia industriale, fatta di imprese familiari, capacità di adattamento e visione internazionale.

L’evento, moderato da Simone Spetia di Radio 24 – Il Sole 24 Ore, analizzerà i recenti scenari globali attraverso un focus sulla “Geopolitica delle Merci” che vedrà in dialogo Filippo Fasulo (ISPI) e il Presidente di Fedespedi, Alessandro Pitto. A seguire, si svolgerà un dibattito su “Il ruolo delle imprese di spedizioni internazionali e le prospettive di sviluppo” che animerà il confronto tra i diversi rappresentanti istituzionali e gli stakeholder del sistema logistico presenti. Le conclusioni saranno affidate a Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e i lavori si concluderanno con una performance e la presentazione del progetto “80 anni di storie. Uniti da una passione”, una pubblicazione curata dalla giornalista Morena Pivetti.

AGENDA DEI LAVORI

14.00 | Welcome coffee

15.00 | Convegno pubblico “Da 80 anni il filo che ci unisce” | Saluti Autorità e Interventi Istituzionali | Focus GEOPOLITICA DELLE MERCI con Filippo Fasulo (ISPI) e Alessandro Pitto (Presidente Fedespedi) | Dibattito IL RUOLO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO | Conclusioni di Edoardo Rixi – Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT

17.30 | Performance “80 anni di storie. Uniti da una passione” di Company Talks

17.40 | Presentazione della pubblicazione “80 anni di storie. Uniti da una passione”