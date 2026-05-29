Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026: il 4 giugno da Venezia la partenza della 6ª edizione del Giro d’Italia a Vela da Canale San Marco

Il tema “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, accompagnerà quest’anno per le 9 tappe i 10 team internazionali tra sport, giovani e valorizzazione dei territori

Giovedì 4 giugno alle ore 10.30 presentazione degli equipaggi alla presenza di autorità civili e militari presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare (Fondamenta Arsenale, 2168, 30122 Venezia VE) e alle ore 13.00 la partenza sarà dal Canale San Marco

Venezia – Giovedì 4 giugno alle ore 13.00, dal Canale San Marco, prenderà il via la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026, che partirà da Venezia in direzione Cattolica (RN), prima tappa di un percorso che si concluderà il 12 luglio a Genova dopo aver percorso 1.250 miglia in direzione Est-Ovest dal Mare Adriatico al Mar Ligure, facendo tappa a Cattolica, Vieste, Taranto, Siracusa, Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova.

La presentazione degli equipaggi si terrà al Circolo Ufficiali della Marina Militare alle ore 10.30 del 4 giugno.

La competizione è organizzata da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e il Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI, è di respiro nazionale ed internazionale e unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il patrocinio delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui il prestigioso RORC (Royal Ocean Racing Club), l’Eurosaf (European Sailing Federation) e World Sailing.

Il livello agonistico dell’edizione 2026 si annuncia particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano: 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare.

I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VsaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG), e Bayerischer Yacht-Club (GER).

Il tema 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa dell’intero Tour: il mare diventa un’infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione.

I “Giovani” al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour grazie al “Progetto Giovani” nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la FIV – Federazione Italiana Vela – e la Capitaneria di Porto.

Tra le attività del Progetto Giovani, incontri divulgativi, attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, visita presso gli Arsenali Militari Marittimi, visita a bordo di navi, sommergibili e aeromobili della Marina Militare, uscite in mare, attività di formazione velica.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano. Pertanto, i percorsi e le rotte saranno tracciati per enfatizzare la nostra rete di Fari, nei limiti delle percorrenze e, per ulteriore visibilità, ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un Faro.

In ciascuna tappa sarà allestito il Villaggio della Vela, cuore pulsante dell’evento a terra. I villaggi saranno aperti al pubblico e offriranno un ricco palinsesto di appuntamenti, incontri con i regatanti e attività di intrattenimento per avvicinare appassionati e famiglie alla cultura del mare, oltre a spettacoli, musica live e proiezioni cinematografiche. Per oltre 40 giorni il Tour animerà alcune delle località costiere più rappresentative del Paese con eventi gratuiti dedicati a famiglie, giovani e stakeholder territoriali.

Una delle novità di quest’anno è la presenza di Radio Rai che animerà il Villaggio della Vela.

La partenza da Venezia ha un forte valore simbolico: città di antica tradizione marinara e snodo storico del rapporto tra l’Italia e il mare, offre uno dei suoi scenari più iconici, il bacino di San Marco. L’Antico Arsenale, sede del Salone Nautico e cuore storico della tradizione navale veneziana, resta il riferimento istituzionale e organizzativo della tappa inaugurale, insieme alla presenza dell’Istituto di Studi Militari Marittimi e del Museo Storico Navale. Nei pressi sorge anche la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, che rafforza il legame con il tema centrale dell’edizione 2026: il ruolo delle nuove generazioni nel costruire il futuro del Paese attraverso cultura del mare, formazione e cittadinanza attiva.

Nell’ambito del progetto non mancherà l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente con il progetto WAVING MEADOW che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ecosistema marino e della Posidonia Oceanica presente nel mediterraneo, e l’importante collaborazione con il FAI ( fondo ambiente italiano).

Media partner del progetto: Rai e Ansa

Tutte le informazioni sulle tappe, il palinsesto degli eventi – tutti aperti al pubblico e a titolo gratuito – saranno consultabili sul sito www.nastrosrosatour.it a partire dal 4 giugno