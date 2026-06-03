Navi da ricerca: Laura Bassi e Gaia Blu insieme a Trieste per meeting ERVO

Trieste ospita il 28° meeting di ERVO (European Research Vessel Operators), organizzato dall’OGS. In programma visite alle due navi da ricerca italiane, ormeggiate in centro città per l’occasione

TRIESTE – La 28ª edizione del meeting annuale di ERVO (European Research Vessel Operators) si tiene a Trieste dall’8 al 10 giugno 2026. L’evento, organizzato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, riunisce operatori e responsabili delle flotte di navi da ricerca europee per discutere delle nuove tecnologie e dei futuri sviluppi delle infrastrutture di ricerca marine, nonché delle principali sfide del settore. Il programma prevede sessioni plenarie, workshop tematici e momenti di networking.

Per l’occasione saranno ormeggiate in città le due navi da ricerca (N/R) italiane: la ‘Laura Bassi’, la rompighiaccio di proprietà dell’OGS e la ‘Gaia Blu’, di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che potranno essere visitate gratuitamente dal pubblico, previa prenotazione obbligatoria online.

Di seguito i dettagli per la prenotazione:

La N/R Laura Bassi sarà ormeggiata presso la Scala Reale in Piazza Unità d’Italia e aperta per le visite al pubblico da domenica 7 a venerdì 12 giugno. Link per prenotare la visita a bordo della N/R Laura Bassi: https://bit.ly/OpenDayLauraBassi2026

La N/R Gaia Blu sarà ormeggiata presso il Molo IV e aperta per le visite al pubblico da domenica 7 giugno a lunedì 8 giugno. Link per prenotare la visita a bordo della N/R Gaia Blu:

https://bit.ly/OpenDayGaiaBlu2026

In caso di difficoltà con la prenotazione diretta tramite piattaforma online e per informazioni sulle prenotazioni: eventi@studiosandrinelli.com e cell. 345-0837981 (lun-ven, 9.30-13.00 e 14.30-17.00)

Per motivi di sicurezza le visite sono consentite a partire dai 6 anni già compiuti. I minori, al di sotto dei 16 anni già compiuti, devono essere accompagnati. Al momento della registrazione online, verranno richiesti dati personali delle persone che vogliono effettuare la visita, tra cui il numero e la data di scadenza del documento d’identità (ammessi solo carta di identità o passaporto in corso di validità). è obbligatorio portare con sé il documento indicato nel modulo di prenotazione. Non saranno accettati documenti di identità diversi da quelli indicati nel modulo di registrazione. Indossare scarpe e abbigliamento comodo. Vietati i tacchi alti e scarpe aperte.

FOTO

1.La N/R Laura Bassi. crediti Prato©PNRA

2.La N/R Gaia Blu, crediti: ©CNR

Nave da Ricerca Laura Bassi: https://www.ogs.it/it/nave-da-ricerca-laura-bassi

Nave da Ricerca Gaia Blu: https://www.cnr.it/it/nave-oceanografica-gaia-blu