Cattolica celebra il mare: torna il Windsurf Day, 46 anni di sport, musica e festa sulla spiaggia

Sabato 22 agosto la 46ª edizione della storica manifestazione del Circolo Nautico Cattolica: prove gratuite, gare di Sup e windsurf, aperitivo, musica live e il Surf Groove Party fino a notte

Più di una regata, una vera e propria festa del mare. Sabato 22 agosto torna il Windsurf Day Cattolica, storico appuntamento organizzato dal Circolo Nautico Cattolica che nel 2026 raggiunge il traguardo della 46ª edizione. Una giornata interamente dedicata allo sport, alla musica e soprattutto alla voglia di stare insieme, mantenendo vivo lo spirito che accompagna la manifestazione da quasi mezzo secolo.

Il Windsurf Day nasce infatti come raduno e regata, ma negli anni è diventato molto di più: un appuntamento capace di riunire generazioni diverse attorno alla passione per il mare, il vento e gli sport acquatici. Dalla mattina fino a notte inoltrata si alterneranno attività in acqua, gare, momenti conviviali e musica sulla spiaggia.

La giornata prenderà il via alle 10.30 con l’Opening Windsurf Day Beach Fest, accompagnato dalla musica di Ricky dj. Fin dalle prime ore sarà possibile partecipare alle prove gratuite di Sup e windsurf, un’occasione anche per chi non ha mai praticato queste discipline e vuole avvicinarsi agli sport che hanno contribuito a scrivere la storia del Windsurf Day.

Alle 11.30 spazio alla gara di Sup aperta a tutti, adulti e bambini, mentre nel primo pomeriggio l’attenzione si sposterà sulla regata di windsurf. Alle 14 inizierà il warm up e alle 15 arriverà uno dei momenti più caratteristici della manifestazione: la partenza con corsa dalla spiaggia della regata di windsurf, con gli atleti pronti a raggiungere le tavole e lanciarsi in mare.

Conclusa la parte più propriamente sportiva, dalle 17 inizierà l’Aperisurf, momento dedicato all’aperitivo e alla convivialità sulla spiaggia. Alle 18 si terranno le premiazioni della regata, prima di lasciare definitivamente spazio alla festa.

Dalle 20 è prevista la cena accompagnata dalla musica dei Nick’s Mania, mentre alle 21.30 saliranno sul palco Gli Amici di Adam per il concerto live. La lunga giornata terminerà dalle 23.30 con il Surf Groove Party, tradizionale appuntamento notturno del Windsurf Day: ad aprire la serata sarà Ricky dj, seguito da Cobra e Gerbo, per continuare a ballare sulla spiaggia fino a notte.

Anche per la 46ª edizione torna uno dei simboli più riconoscibili della manifestazione: la T-shirt ufficiale del Windsurf Day disegnata da Aldo Drudi, diventata negli anni un vero oggetto da collezione per partecipanti e appassionati. Le magliette possono essere prenotate rivolgendosi al Circolo Nautico Cattolica.

Il Windsurf Day 2026 rinnova così una tradizione che accompagna l’estate cattolichina da 46 anni. Una manifestazione nata attorno al windsurf e cresciuta mantenendo intatto il proprio spirito: stare insieme, stare bene e divertirsi, con il mare di Cattolica come protagonista.

Per informazioni è possibile contattare il Circolo Nautico Cattolica, in via Carducci 118, ai numeri 0541 953810 e 334 8804114.

«Quarantasei edizioni raccontano quanto il Windsurf Day sia ormai parte della storia di Cattolica e del nostro Circolo – afferma Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico Cattolica –. Siamo partiti dalla passione per il windsurf e, anno dopo anno, abbiamo costruito una festa capace di coinvolgere non soltanto gli sportivi, ma famiglie, bambini, giovani e tante persone che semplicemente hanno voglia di trascorrere una giornata insieme sulla spiaggia. È questo lo spirito che vogliamo continuare a custodire».

“Il Windsurf Day non è solo una manifestazione sportiva, ma un evento che appartiene alla storia e all’identità di Cattolica e che ogni anno riesce a coinvolgere appassionati, famiglie, cittadini e ospiti – dichiara la Sindaca Franca Foronchi – Da 46 anni questa manifestazione racconta il nostro legame con il mare, valorizzando lo sport, la passione e quello spirito di libertà che il windsurf rappresenta così bene. Grazie al Circolo nautico e al presidente Daniele Verni per la passione e l’impegno con cui anche quest’anno sono riusciti a dare vita a una grande festa della città e del territorio per celebrare insieme il nostro bellissimo mare”.