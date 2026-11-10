A Lecco per il “fuori” Interlaghi Coppa dei Bravi 2026 una serata di vela al top, e non solo, con i grandi timonieri

Venerdì 13 novembre ore 20.00 – Auditorium “Plinio Agostoni”

Lecco – In occasione dell’edizione 2026 della Interlaghi Coppa dei Bravi di vela per match-race e flotta di Lecco (13/15 novembre) a scopo benefico, venerdì 13 novembre alle ore 20.00, nell’Auditorium “Plinio Agostoni” di Confindustria Lecco-Sondrio (Via Caprera, 4) a Lecco si terrà una interessante serata con grandi ospiti del mondo della vela e non solo, ad ingresso libero.

Si parlerà di Coppa America, di barche, di intelligenza artificiale e di volo a vela approfittando della presenza a Lecco di timonieri di fama internazionale, il tutto con la conduzione di Guido Meda volto notissimo di Sky e grande appassionato di vela.

La serata inizierà con un ricordo di Carlo Borlenghi di Bellano, uno dei più grandi, se non il più grande, fotografo di vela recentemente scomparso e da sempre legato all’Interlaghi. In sala sarà proiettato un video della durata di cinque minuti da brivido con alcuni dei suoi più famosi scatti.

Successivamente si parlerà di “Vela e volo a vela: due sport con molto in comune” un accostamento ardito ma con tanti punti in comune. Relatori saranno Riccardo Brigliadori, pluricampione internazionale e il velista Davide Casetti, tra l’altro detentore del record di distanza libera in aliante.

Cambio di protagonisti su un palco “mobile” per parlare di “Coppa America in Italia: una grande occasione” e qui entreranno in scena Torben Grael già membro del Team di Luna Rossa e Mauro Pelaschier lo skipper di “Azzurra” nel 1983 in Coppa America e primo vincitore a Lecco nel 1981 della “Coppa dei Bravi”.

Nuovo cambio per far posto a “Il Moro di Venezia: la barca più amata dagli italiani” con Tommaso Chieffi, tattico del “Moro” stuzzicato dalle domande di Luca Oriani ed Eugenio Ruocco rispettivamente direttore e vicedirettore de “Il Giornale della Vela”. La serata si concluderà con “L’AI nel mondo della vela e Ocean Globe Race” con Marco Trombetti armatore di Translated 9.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della vela ma non solo vista la presenza di personaggi che hanno fatto la storia di questo sport eccezionalmente a Lecco. La serata è promossa dalla Società Canottieri Lecco 1895 con il prezioso contributo del Panathlon Club Lecco ancora una volta al fianco della Coppa dei Bravi.

Foto: Marius Bunduc