Alex Bellini chiude la settima edizione di Incontri in Blu al Galata Museo del Mare

Mercoledì 18 novembre alle ore 18.30 l’esploratore e divulgatore dialoga con Fabio Pozzo. A vent’anni dalla traversata dell’Atlantico, il ritorno a Genova con il libro «Pensa se non ci avessi provato»

Genova – Da Genova al Brasile, a remi e in solitaria: una traversata di circa 11 mila chilometri che ha segnato la vita di Alex Bellini. A vent’anni dall’arrivo a Fortaleza, l’esploratore e divulgatore torna nella città da cui era partito per l’ultimo appuntamento della settima edizione di «Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare», in programma mercoledì 18 novembre alle ore 18.30 nell’Auditorium del Galata Museo del Mare. Dopo i saluti istituzionali di Marco Ansaldo presidente Mu.Ma, Maurizio Daccà presidente Fondazione Promotori Musei del Mare, Stefano Balleari presidente del Consiglio regionale e un rappresentante del Comune di Genova, ad intervistarlo sarà il giornalista e scrittore Fabio Pozzo. L’ingresso è gratuito. E’ consigliata la prenotazione su eventbrite.

L’evento, accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, riconosce 2 crediti formativi. Anche agli studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio che prenderanno parte all’incontro, grazie all’accordo con l’Istituto, saranno riconosciuti crediti formativi.

Al centro dell’incontro il libro «Pensa se non ci avessi provato. Lezioni da un viaggio che vale una vita», pubblicato da Sonzogno, nel quale Bellini ripercorre la sua prima grande impresa oceanica e riflette su ciò che quell’esperienza gli ha insegnato. Un racconto di avventura e crescita personale, tra la paura di fallire, la capacità di ripartire e le risorse necessarie per affrontare l’incertezza, in mare come nella vita quotidiana.

Il legame con Genova attraversa tutta questa storia. Nel 2004 Bellini tentò per due volte di prendere il largo verso l’Atlantico: il primo tentativo si interruppe dopo poche ore per le condizioni del mare; il secondo terminò con un naufragio sugli scogli di Formentera, dove la barca andò distrutta. Il 18 settembre 2005 ripartì dallo scoglio di Quarto. Il 2 maggio 2006, dopo oltre sette mesi di navigazione, raggiunse Fortaleza, in Brasile. Nel mezzo, tempeste, capovolgimenti, problemi tecnici e la perdita delle scorte alimentari: difficoltà che trasformarono la traversata in una prova fisica e mentale.

Da quell’esperienza il dialogo si allargherà alle altre sfide di Bellini: le corse nel deserto e in Alaska, la navigazione a remi nel Pacifico, gli Stati Uniti attraversati di corsa da una costa all’altra. Imprese nelle quali la preparazione mentale e la gestione della fatica hanno avuto un ruolo decisivo, diventando parte del suo lavoro di speaker e mental coach.

Negli ultimi anni, l’esplorazione si è intrecciata sempre più con la divulgazione ambientale. Con «10 Rivers 1 Ocean», Bellini ha navigato su zattere autocostruite alcuni dei fiumi più inquinati di plastica del pianeta, raccontando il legame tra ciò che accade lungo i corsi d’acqua e la salute degli oceani. Dal 2024 porta avanti «Eyes on Ice», una campagna dedicata agli effetti del cambiamento climatico nelle regioni polari e alle conseguenze sulle comunità locali. Un percorso che porta al centro del confronto anche la responsabilità individuale e collettiva nella tutela dell’ambiente.

Ideata e diretta da Fabio Pozzo e co-curata da Eleonora Errico, «Incontri in Blu» è realizzata in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura. La rassegna racconta il mare attraverso le esperienze di sportivi, navigatori, imprenditori, esploratori e protagonisti dell’impegno ambientale.

La rassegna è trasmessa su Telenord, canale 11 del digitale terrestre regionale, ed è visibile anche sui portali galatamuseodelmare.it e telenord.it.

Sostengono la settima edizione I Saloni Nautici in qualità di main sponsor; Gruppo Grendi; Marmoinox – Ombralus; Psa Italy; Giuseppe Pierucci (azienda del Gruppo Finsea); Tarros Group. Hotel Astoria (sponsor tecnico).

La settima edizione della rassegna “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” vanta il patrocinio di: Accademia della Marina Mercantile, Assarmatori, Collegio Nazionale Capitani, Confindustria Nautica, Confitarma, Federlogistica, Federagenti, FIV-Federazione Italiana della Vela, Fondazione Centro Velico Caprera, Fondazione Tender to Nave Italia, Guardia Costiera, Istituto Nautico San Giorgio, Marina Militare, Mare Vivo Fondazione ETS, One Ocean Foundation, Rai Liguria, Regione Liguria, Yacht Club Italiano.

Gruppo Grendi, Marmoinox – Ombralus, PSA Italy, Giuseppe Pierucci (azienda del Gruppo Finsea) e Tarros Group. Hotel Astoria è sponsor tecnico.

Mercoledì 18 novembre 2026, ore 18.30

Auditorium del Galata Museo del Mare

Calata Ansaldo De Mari 1, Genova

Ingresso gratuito