Convegno promosso da Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica)
Martedì 24 novembre 2026 – Ore 15:00 (registrazione partecipanti dalle ore 14:30) Camera dei Deputati – Sala Tatarella Via Uffici del Vicario 21, Piano V – Roma
PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 14:30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 15:00 – Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
On. Salvatore Deidda – Presidente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati
Ore 15:15 – Interventi
Carlo De Ruvo – Presidente Confetra
Alessandro Pitto – Presidente Fedespedi
Paolo Guidi – Presidente Assologistica
Paolo Pessina – Presidente Federagenti
Roberto Petri – Presidente Assoporti
Tomaso Cognolato – Presidente Assiterminal
Pasquale Legora de Feo – Presidente Uniport
Luca Sisto – Direttore Generale Confitarma
Modera: Flavia Landolfi – Giornalista de Il Sole 24 Ore
Ore 16:45 – Conclusioni istituzionali
Le prospettive della riforma: tempi, strumenti e obiettivi
On. Edoardo Rixi – Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
MODALITÀ DI ACCREDITO E ACCESSO Per accreditarsi inviare una mail a: comunicazione@consensoeuropa.it entro il 20/11/2026