giovedì 26 novembre

dalle ore 10.00

presso la Sala Marconi dell’Autorità di Sistema Portuale (Molo Santa Maria – Ancona)

L’incontro sarà dedicato un’importante occasione di confronto sulle sfide e sulle opportunità che attendono il porto di Ancona, con particolare attenzione al ruolo delle infrastrutture, alla competitività del sistema logistico e alla capacità del porto di generare valore economico e sociale.

All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’appuntamento rappresenterà un momento significativo per condividere una visione di futuro nella quale porto e territorio crescono insieme, attraverso investimenti, innovazione, sviluppo economico e nuove opportunità di lavoro.