IL NUOVO ORIZZONTE
LA GRANDE DIGA RACCONTA IL FUTURO DEL PORTO DI GENOVA
La diga di Genova, ovvero la più importante infrastruttura in costruzione in Italia, può diventare il simbolo di un rilancio del Mediterraneo e della sua portualità.
Al tempo stesso l’emblema di un Paese che non ha intenzione di stare fermo ma di essere protagonista sulla scena dell’interscambio commerciale via mare e dei traffici.
Ma quanto i non addetti ai lavori sanno di quello che si sta realizzando al largo del maggiore scalo marittimo italiano?
Assagenti ha deciso di dedicare la sua Assemblea in modo monografico a questo “Nuovo Orizzonte”: il 30 novembre alle ore 9.30 presso la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (Palazzo Tabarca – via Megollo Lercari 41, Genova).