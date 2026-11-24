Una serata di emozioni, memoria e grandi successi remieri illumina Pavia in occasione del Gran Galà del Canottaggio 2026. La serata degli Oscar della FIC, programmata per venerdì 27 novembre a partire dalle ore 18 presso l’Almo Collegio Borromeo, riunirà i protagonisti dell’ultima stagione, celebrando non solo le medaglie internazionali conquistate dalle squadre azzurre, ma anche i valori etici, la storia e l’impegno quotidiano di tecnici, dirigenti, arbitri e giornalisti.

“Il Gran Galà del Canottaggio è molto più di una cerimonia di premiazione: è il momento in cui il movimento si ritrova per celebrare non soltanto i grandi trionfi internazionali ma anche i valori più profondi del nostro sport. Quest’anno a Pavia, nella splendida cornice dell’Almo Collegio Borromeo, renderemo omaggio a imprese che hanno riscritto la nostra storia, alla straordinaria continuità delle società sul territorio e a figure che incarnano l’anima autentica del remo, come chi ha saputo mettere l’altruismo e la vita umana davanti a qualsiasi traguardo agonistico. È un’occasione per guardare con orgoglio al lavoro svolto da atleti, tecnici, dirigenti e arbitri, e per proiettarci con rinnovata energia verso le prossime sfide” dichiara Rossano Galtarossa, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

Il momento culminante dell’evento, patrocinato dal Comune di Pavia, sarà legato all’incoronazione del quattro di coppia maschile composto da Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) come Equipaggio dell’Anno, a coronamento dello straordinario bis d’oro conquistato ai Mondiali Assoluti di Amsterdam. Sul fronte iridato assoluto, applausi anche per il due senza maschile di Matteo Lodo (Fiamme Gialle) e Giovanni Codato (Fiamme Oro), capaci di riportare l’Italia sul podio mondiale di specialità con un prezioso bronzo a nove anni dall’ultima volta.

Riconoscimento come miglior equipaggio paralimpico al quattro con formato da Marco Frank (Aniene), Stanislau Litvinchuk (Canottieri Corgeno), Carolina Foresti (Savoia), Martina Osualdini (Aniene) e dalla timoniera Chiara Reto (Canottieri Corgeno). Particolarmente sentita la consegna del Premio Impresa dell’Anno – Davide Tizzano, assegnato a chi ha saputo trasformare un traguardo sportivo in una pagina indelebile di storia. Due gli equipaggi femminili premiati per altrettanti primati assoluti del remo italiano: il doppio femminile di Alice Gnatta e Clara Guerra (Fiamme Gialle), artefici del primo storico oro azzurro in Coppa del Mondo nella specialità, e il due senza femminile di Laura Meriano (Carabinieri) e Alice Codato (Fiamme Oro), trionfatrici alla prestigiosa Henley Royal Regatta, primo equipaggio femminile italiano a imporsi in 187 anni di storia della manifestazione. Europei Assoluti e Giochi del Mediterraneo: due le vittorie in entrambi gli eventi firmate dal doppio pesi leggeri femminile di Elena Sali (SC Bissolati) e Melissa Schincariol (SC Cernobbio) e dal doppio pesi leggeri maschile di Giovanni Borgonovo (SC Gavirate) e Tito Christoforakis (CUS Torino).

Durante il Gran Galà verrà celebrato l’oro del singolista leggero Under 23 Luca Borgonovo (SC Gavirate). Tra gli Under 19 applausi per il doppio oro (europeo e mondiale) conquistato dal due senza femminile di Letizia Martorana e Carolina Cassani (Lario) e da Alizee Ribolzi (Corgeno) nel singolo femminile. Premiati inoltre gli ori europei Under 19 del doppio mix di Roberta Romani (Fiamme Gialle) ed Elia Bressan (Canoa San Giorgio), quest’ultimo d’oro anche nel doppio maschile in coppia con Eduardo Moschella Primicerio (Tevere Remo)

Verrà celebrato il successo nel medagliere dei Mondiali Universitari, con gli ori di Sara Borghi (SC Gavirate) nel singolo femminile, Lorenzo Cracco (SC Varese) e Leonardo Sostegni (SC Limite) nel due senza maschile, Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Giuseppe Bellomo (SC Gavirate), Francesco Pallozzi (CS Carabinieri) e Simone Pappalepore (CUS Torino) nel quattro senza maschile, Paolo Falossi (RSC Cerea), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Valentino Perugini (CUS Torino), Giovanni Acatrinei (Amici del Fiume), Mattia Soldo (SC Pescate), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo) e Giulio Zuccalà (Lario) con al timone Ilaria Colombo (Gavirate), nell’otto maschile.

Applausi per il titolo mondiale vinto dal quattro coastal della Canottieri Gavirate (Edoardo Rocchi, Edoardo Caramaschi, Riccardo Peretti, Alessandro Timpanaro, tim. Ilaria Colombo).

Un momento speciale, nel giorno del settantesimo anniversario dell’impresa, sarà dedicato alla celebrazione dell’oro del 4 con di Melbourne 1956 con Romano Sgheiz e il timoniere Ivo Stefanoni, diventati campioni olimpici insieme ai compianti Alberto Winkler, Angelo Vanzin e Franco Trincavelli. Un riconoscimento speciale andrà anche a Stefano Martinoli, singolista nell’Olimpiade australiana.

Oltre all’agonismo, il Gran Galà darà ampio spazio all’umanità e alla storia del movimento. Il Premio Coraggio e Altruismo FIC verrà conferito a Francesco Aprile (classe 1988, 15 titoli italiani in carriera) della LNI Brindisi, protagonista di un gesto eroico ai Campionati Italiani di Coastal Rowing di Trieste 2025, dove è intervenuto senza esitazione praticando il massaggio cardiaco al compagno di barca Daniele Pavan, colpito da un grave malore. Il Premio Azelio Mondini 2026 andrà ad Alberto Tabacco, tecnico della SC Moltrasio che ha formato generazioni di talenti fino ai Giochi Olimpici, legando indissolubilmente il suo nome al percorso umano e sportivo di Filippo Mondelli. Verranno premiati i protagonisti del 2026: l’allenatore Stefano Luoni (Canottieri Lario), il dirigente Fabrizio Lensi (presidente della SC Limite), il giudice arbitro Aristide Lesiardo e la giornalista Ida Barone (Sport Mediaset).

Per quanto riguarda le classifiche nazionali per società, la Canottieri Gavirate alzerà al cielo la Coppa Montù 2026 per la diciassettesima volta nella sua storia, raggiungendo l’incredibile traguardo di dieci scudetti consecutivi nel ciclo iniziato nel 2016. Il Trofeo D’Aloja 2026, riservato alla classifica nazionale Under 15, va ancora una volta al Circolo Canottieri Aniene.

Nelle immagini: dall’alto, il quattro di coppia maschile, il due senza maschile (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic), il due senza femminile (ph Hamish Roots/Canottaggio.org), il due senza U19 femminile (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic), l’otto maschile universitario (ph Canottaggio.org/Anthony Benoit)