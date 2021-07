VITTORIA YACHTS PRESENTA VELOCE 32 RPH

Con il progetto della nuova linea di yachts firmata Hydro Tec, la divisione di casa Vittoria debutta al Cannes Yachting Festival 2021

Adria (Ro)-In casa Vittoria è nata Veloce 32 Rised Pilot House, la nuova linea di Vittoria Yachts, divisione dedicata alla progettazione e realizzazione di yacht del Cantiere Navale di Adria, che interpreta a pieno lo spirito e lo stile della casa madre: una tipica imbarcazione mediterranea, ispirata alle fast patrol vessel, performante in termini di velocità ma concepita per lunghi tempi di navigazione, come suggerisce il suo nome, aggressiva nel look e contemporanea nello stile.

Con Veloce e le altre tre linee di Yacht, l’azienda veneta debutta sul palcoscenico del Cannes Yachting Festival 2021 in programma dal 7 al 12 settembre 2021.

Disegnata e progettata dallo studio Hydro Tec dell’Ing. Sergio Cutolo, Veloce 32 RPH è pensata per armatori che intendano vivere la barca appieno e in diverse stagioni e garantire un’alta qualità di navigazione grazie alle ottime prestazioni che è in grado di assicurare a qualunque velocità. La prua verticale, unita alle particolari linee dello scafo, conferisce alla barca il suo caratteristico stile e allo stesso tempo le consente di guadagnare volumi all’interno del lower deck. La falchetta è portata in alto sia per rendere più mascolina e importante la zona dei masconi e delle murate che per contribuire a creare un maggiore effetto privacy e un ambiente maggiormente protetto.

La copertura del sundeck si sporge verso poppa a creare un effetto di maggiore chiusura che rende la barca vivibile anche in stagioni diverse da quella estiva. Veloce gode di grandi spazi aperti e una grande camera da letto sul ponte principale. Le ampie aperture e la zona balcony in corrispondenza della zona pranzo / cena permettono un’areazione totale e accrescono la sensazione di essere in spazi aperti ampio. La timoneria è volutamente di basso profilo, con parabrezza caratterizzati da un singolare profilo inverso. Un rimando alla tradizione costruttiva del Cantiere Navale Vittoria e al know how maturato, in particolare, nella realizzazione di imbarcazioni di salvataggio. Tale area è dotata di una perfetta visibilità, arricchita dalla moderna tecnologia presente nella plancia dei comandi.

Lungo 32 metri, largo 7.20 metri, dotato di carena semidislocante, Veloce è in grado di raggiungere una velocità massima di 20 nodi.

Progettati per essere luminosi, con uno stile fresco e moderno, gli interni di Veloce sono caratterizzati da collegamenti diretti con gli spazi esterni. Questo risultato è stato raggiunto inserendo sul ponte principale porte scorrevoli senza interruzioni che si aprono completamente per offrire una vista ininterrotta dalla sala da pranzo alla cabina di pilotaggio a poppa.

Tutte le aree riservate agli ospiti presentano ampie vetrate che incorniciano il panorama, arricchite e rifinite dalle linee curve che caratterizzano l’intero yacht.

“Siamo orgogliosi di presentare, a pochi mesi dall’inizio di questa sfida, la nostra quarta linea. Il progetto Veloce- racconta Michele Zorzenon, Amministratore Delegato di Vittoria Yachts- trae origine da un’intuizione avuta in banchina: combinare velocità e qualità di materiali. L’idea è stata poi sviluppata con un importante partner industriale e grazie alla preziosa collaborazione con Sergio Cutolo e Hydro Tec che ne ha curato progettazione e design, anche degli interni. Inizieremo la costruzione di Veloce dal prossimo ottobre ma mostreremo il progetto al pubblico al più grande salone nautico in acqua d’Europa, il Cannes Yachting Festival.”

“Veloce racchiude tutta l’esperienza maturata dal Cantiere Navale Vittoria nel raccogliere le sfide costruttive legate al settore militare e paramilitare – commenta Mattia Duò, tecnico commerciale di Vittoria Yachts – Abbiamo messo al servizio di questo progetto tutte le nostre competenze e abbiamo cercato di reinterpretare il concetto di diporto e di trasferire, adattandole allo yachting, sicurezza, comfort, efficienza e innovazione che caratterizzano le imbarcazioni che hanno servito e continuano a servire le più importanti marine e corpi militari nazionali e internazionali”.

“Partiamo da Cannes con una nuova ed entusiasmante avventura. Con questo progetto – spiega Filippo Rossi, nuovo responsabile marketing e sviluppo commerciale di Vittoria Yachts- intendiamo rivolgerci ad armatori che vogliano passare a una più alta qualità di navigazione grazie a una realizzazione che vanta materiali prestigiosi ma che al tempo stesso è in grado di mantenere elevate le performance di velocità.”

Tra le novità che Vittoria Yachts porterà al prestigioso salone nautico internazionale, vi è anche la partnership con lo storico marchio di arredamento Poltrona Frau.

“A partire dalle prossime linee di Yachts – continua Rossi- Frau fornirà a Vittoria parte dell’arredamento, dagli esterni agli interni, passando per dettagli e finiture. Un nome storico italiano va così ad associarsi alla nuova divisione di un altrettanto storico Cantiere. Siamo orgogliosi di questa unione di eccellenze del Made In Italy. Siamo già al lavoro per creare prodotti unici e su misura, per soddisfare tutte le richieste e i desideri degli armatori”