“Ti auguro tempo, tempo per la vita”.

Ferretti Yachts 1000, la nuova ammiraglia della flotta, viene celebrata con lo short film “The gift of time”, diretto dal regista William9.

Stare vicino alle persone che amiamo, aspettare la notte per ammirare le stelle, trovare il lato positivo in ogni situazione, crescere e stupirsi delle piccole cose: in un mondo frenetico, che ci ha abituati alla frenesia dell’attimo, c’è ancora qualcosa che richiede tempo.

“The gift of time” è il nuovo short film, diretto da William9, che attraverso le parole della celebre poesia di Elli Michler – “Ti auguro tempo” – presenta il nuovo Ferretti Yachts 1000.

Una storia che parla di saper vivere italiano, di convivialità, di amore, ma racconta soprattutto l’importanza di saper assaporare ogni momento. Tre generazioni si riuniscono a bordo per festeggiare insieme il dono più prezioso che la vita può offrire: il tempo.

La colonna sonora – “Il Mondo” di Jimmy Fontana, interpretata da Alessandro Ristori – porta con sé un immaginario tutto italiano, dove la vita è un continuo susseguirsi di amori ed emozioni.

Ferretti Yachts 1000 è il flybridge più grande mai costruito nella flotta Ferretti Yachts ed è nato dal tempo per essere senza tempo. Come i momenti da vivere a bordo, che si trasformano in ricordi indissolubili.

“Questo film celebra uno dei beni più preziosi che abbiamo: il tempo. Che per chi ama navigare è un indicatore di felicità fondamentale: più tempo significa più mete, più bagni, più tramonti. Sono d’accordo con Seneca che, già duemila anni fa, proponeva di punire severamente che ti rubava anche solo un’ora,” ha commentato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. “Ferretti Yachts 1000, la nostra spettacolare ammiraglia, è un maestoso invito a prendere del tempo per sé e per i propri cari, in una barca dove ogni spazio e ogni dettaglio sono pensati per massimizzare il piacere di vivere il mare nel massimo del comfort. È una barca magnificamente ospitale, come sappiamo essere noi italiani, e la canzone ‘Il mondo’, che fa colonna sonora al film, è un omaggio al nostro saper vivere, unico e imitabile.”

In questo grande progetto ci hanno accompagnato dei partner esclusivi: Dolce&Gabbana, Galleria Tornabuoni e Pisa Orologeria. Tre brand che, come Ferretti Yachts, portano l’eccellenza nel mondo.

Il film è stato presentato in anteprima al Belmond Hotel Cipriani di Venezia ed è ora disponibile sui canali social di Ferretti Yachts e Ferretti Group.

Il film, ideato dall’agenzia di comunicazione Undesign è stato prodotto da Sedici:9 e LMC Vision.

Hanno fatto parte del cast: Angelica Cacciapaglia, Alisa Moldovan, Luca Corradi, Marta Riello, Renato Fornasari, Tommaso De Bellis, Sofia Barbieri e Stefan Bohuky.

Il video è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vdiuqd-2Bhs