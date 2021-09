Suzuki Micro Plastic Collector vince la seconda edizione del Design Innovation Award

In occasione del 61° Salone Nautico di Genova, Suzuki Micro Plastic Collector è stato premiato, nella categoria Accessori e equipaggiamenti nautici, dei Design Innovation Awards, premio istituito da Confindustria Nautica e i Saloni Nautici nel 2020, in occasione dei 60 anni del Nautico.

“Il dispositivo di filtraggio e raccolta delle microplastiche – recita la motivazione – apre nuove opportunità di diffusione di buone pratiche che sarebbe auspicabile divenissero uno standard produttivo. La semplicità della soluzione si presta a un’ampia diffusione.”

Suzuki Micro Plastic Collector è il dispositivo di filtraggio e raccolta, collocato all’interno del circuito di raffreddamento dei motori fuoribordo, che il costruttore giapponese ha presentato lo scorso anno in anteprima mondiale al Salone Nautico di Genova. Un’innovazione brillante e geniale, in virtù della semplicità concettuale su cui si basa: il fuoribordo utilizza l’acqua per il proprio raffreddamento; grazie a una pompa, aspira l’acqua nella quale sta navigando e la fa circolare al suo interno; prima di essere scaricata in mare, l’acqua viene fatta passare in un circuito aggiuntivo in mezzo al quale è posizionato il filtro che raccoglie le microplastiche; dopo il passaggio nel Micro Plastic Collector l’acqua viene rimessa pulita nell’ambiente.

Il Direttore di divisione Paolo Ilariuzzi ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che dimostra come l’idea sviluppata dai tecnici Suzuki offra la possibilità al singolo diportista di fornire un contributo concreto per la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente marino”.

Un progetto importante che si colloca nel Suzuki CSR & Environmental 2020 report, in cui l’Azienda stabilisce gli obiettivi a medio e lungo termine nell’ambito della sostenibilità ambientale.