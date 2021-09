Innovazione per la sicurezza delle imbarcazioni: Modis presenta il progetto ARGOS

Nell’ambito della Tecno Marathon del Salone Nautico di Genova il 17 settembre, Modis, insieme ai partner PerMare, Gea Space, ChipCraft e Aria United, ha illustrato il progetto ARGOS, che porta sul mercato una tecnologia all’avanguardia per la sicurezza delle imbarcazioni

Milano/Genova– Modis, società specializzata di The Adecco Group e leader globale nella consulenza in IT ed Engineering, è alla guida del progetto di ricerca e sviluppo ARGOS che mira alla realizzazione di un dispositivo tecnologico per proteggere yacht e imbarcazioni sia da tentativi di furto e hackeraggio, sia da rischi di disancoraggio. Partner del progetto, che è cofinanziato da EUSPA, l’Agenzia dell’Unione Europea per il programma spaziale, sono PerMare, Gea Space, ChipCraft e Aria United.

ARGOS si basa sull’implementazione di nuove funzionalità del sistema globale di navigazione satellitare europeo Galileo e, grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale, risulta in una piattaforma software all’avanguardia che consente di proteggere l’imbarcazione in caso di furto, tracciare la posizione dei veicoli in modo accurato anche in assenza di segnale GNSS, monitorare lo stato delle barche ormeggiate (in rada o in porto) e difendere il sistema da attacchi informatici e manomissioni.

Il dispositivo si potrà dunque installare a bordo e comunicherà con il Centro di Controllo, l’App Mobile e il Portale Web dell’ecosistema ARGOS. Il progetto si rivolge a tutti i proprietari che hanno necessità di monitorare la posizione e la sicurezza delle loro imbarcazioni in modo accurato, affidabile, sicuro, modulare e, non da ultimo, user friendly.

Il progetto è stato presentato al Salone Nautico di Genova nell’ambito della conferenza Tecno Marathon organizzata da PerMare il 17 settembre 2021.

ARGOS è partito a ottobre 2020 e avrà la durata di 24 mesi. Sono in fase di studio anche applicazioni diverse dall’ambito navale tra cui veicoli elettrici, macchine per movimentazione terra e motocicli.

Roberto Mansolillo, Managing Director di Modis in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare il progetto di ricerca e sviluppo ARGOS nella prestigiosa cornice del Salone Nautico di Genova. ARGOS ci vede in prima linea come coordinatori del Consorzio di società che da ormai un anno lavorano allo sviluppo di un software ad alto potenziale tecnologico che porterà indiscusso valore aggiunto al settore. Il nostro obiettivo è di mettere a disposizione dei nostri partner l’insieme di competenze hard e soft che caratterizzano l’approccio di Modis ai progetti R&D”.