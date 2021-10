TUTTO PRONTO A BRINDISI PER LA 17^ EDIZIONE DEL SALONE NAUTICO DI PUGLIA

Tutto pronto a Brindisi per la diciassettesima edizione dello SNIM, il Salone Nautico di Puglia, che si svolgerà sulle banchine e nello specchio di mare del porto turistico “Marina di Brindisi”.

Per cinque giorni le eccellenze della nautica e della cantieristica internazionale saranno protagoniste in uno scenario mozzafiato posto in uno degli angoli più suggestivi del porto di Brindisi ed a ridosso del Castello Alfonsino.

Lo SNIM si svolge su un’area espositiva di 20.000 metri quadri in cui saranno presenti più di 200 imbarcazioni (in mare e sulle banchine del porto turistico) e 150 espositori.

Tra le novità di quest’anno (il Salone Nautico torna dopo la pausa dovuta alla grave emergenza sanitaria determinata dal covid) vi è anche il “Villaggio degli sport del mare” che vedrà impegnate tutte le associazioni sportive presenti sul territorio e che prevede anche lo svolgimento dell’ultima tappa del Campionato italiano “New Generation” di Motonautica. Non mancheranno, inoltre, iniziative destinate ai più giovani, tra cui la possibilità di solcare il mare del porto di Brindisi.

Particolarmente ricco anche il programma di convegni su temi di grande interesse per lo sviluppo della nautica da diporto.

“Il comparto nautico si è letteralmente risvegliato dopo la pandemia – afferma il Presidente del Distretto Nautico di Puglia Giuseppe Danese – e sono certo che il Salone Nautico di Puglia, che torna nella bellissima location del porto turistico ‘Marina di Brindisi’, farà registrare un record di visitatori ed anche un numero elevato di contrattazioni commerciali”.

“In questa 17^ edizione ci siamo posti l’obiettivo di confermare il ruolo di leadership di Brindisi nel settore nautico pugliese – afferma Giuseppe Meo, Presidente del Salone Nautico di Puglia – e, a giudicare dalle adesioni, ci sono tutte le premesse perché ciò si realizzi. Vorrei sottolineare, poi, la valenza dei momenti dedicati ai convegni durante i quali saranno affrontate tematiche legate all’economia del mare in cui proprio Brindisi vuole occupare un posto di primo piano. La speranza è che in futuro, proprio sulla scorta dei risultati che siamo certi di conseguire in questa edizione, anche la Regione Puglia guardi con maggiore attenzione allo SNIM”.

La cerimonia inaugurale si svolgerà mercoledì 13 ottobre, alle ore 10, nel “Marina di Brindisi”, alla presenza dell’Assessore regionale alla Programmazione Economica Alessandro Delli Noci, di parlamentari e consiglieri regionali e delle massime autorità civili e militari della provincia di Brindisi. Confermata la partecipazione di personaggi di primo piano del mondo della nautica e delle aziende di caratura internazionale presenti quest’anno allo SNIM.

Il Salone gode del patrocinio del Comune di Brindisi, della Camera di Commercio, dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, di Confindustria Nautica, di Assonautica Italia, di ALIS (principale Consorzio sulla logistica in Italia presieduto da Guido Grimaldi), dell’ITS Logistica Puglia, di Assomarinas, di Assonat, di Assormeggi, dell’AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), di Confindustria Brindisi, della Confcommercio Brindisi e del Distretto Produttivo della Nautica di Puglia.

Ci saranno anche i padiglioni espositivi delle forze dell’ordine, presenti con la Marina Militare Italiana, la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

Tra i principali sponsor ed espositori presenti a questa edizione vi sono Isotta Fraschini Motori, Porsche Bari, TR INOX, Navaltecnosud, Thermowell, Cannone corporation, Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo, Gorgoni Shipping e S&Y.

I biglietti per lo SNIM possono essere acquistati cliccando il seguente link: www.snimpuglia.it/ticket/

Il programma completo degli eventi è scaricabile dalla sezione “Eventi” del sito www.snimpuglia.it

Interviste

Giuseppe Meo, presidente dello SNIM

Giuseppe Danese, presidente del Distretto della Nautica pugliese

Emma Taveri, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività del Comune di Brindisi e al presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis