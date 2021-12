ASSORMEGGI ITALIA E COMPARTO BALNEARE UNITI A ROMA

Assormeggi Italia, Associazione Imprese per la nautica da diporto, ha partecipato ieri, insieme alle sigle nazionali ed associazioni di ctg. del comparto balneare nazionale, al presidio che si è tenuto a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico in occasione della riunione avuta con alcuni Ministri del Governo Draghi sul tema delle concessioni demaniali marittime.

Le imprese del mare, balneari e concessionari di approdi e punti di ormeggio sono uniti e condividono un percorso comune, dice Angelo Siclari Presidente di Assormeggi Italia, Associazione Nazionale che in Campania a diversi associati.

Siclari, insieme a diversi rappresentanti del suo direttivo, erano a Roma in Via Molise al fianco dei Presidenti delle sigle sindacali dei balneari

E’ importante che la politica si renda conto una volta per tutte che le imprese del mare sono la vera eccellenza dei loro territori. Importante a tal proposito…dichiara Enzo Cosenza del direttivo di Assormeggi e concessionario a Piano di Sorrento di uno stabilimento balneare ed un approdo per posti barca…sarà il ruolo delle Regioni, in quanto dovranno spiegare bene ed ancora una volta, l’importanza che rivestono le imprese nei territori costieri in termini economici, di lavoro e di qualità turistica, ha evidenziato Cosenza.

Noi imprese della piccola nautica, Associate ad Assormeggi Italia, saremo al fianco degli amici balneari in questa assurda battaglia a tutela della nostre imprese poiché, anche se con caratteristiche diverse, le nostre attività unite a quelle dei nostri balneari rappresentano il vero turismo del mare italiano che ovviamente fa gola a tante multinazionali e a tanti falsi imprenditori del settore……continua Siclari.

La piccola nautica, in Italia gestisce ben 100.000 posti barca tra piccoli approdi e punti di ormeggio (fonte ENIT Agenzia del Turismo – Agosto 2021), ed è impensabile che la nostra politica non ne tenga conto, conclude Angelo Siclari.