FERRETTI GROUP SCALDA I MOTORI DEL 2022 CON 9 PRESTIGIOSI PREMI IN ASIA

Il Gruppo conferma la leadership mondiale nella nautica di lusso, a partire dal mercato asiatico, con riconoscimenti per i brand Ferretti Yachts, Pershing, Riva, CRN e Wally

Il 2022 di Ferretti Group comincia come era finito il 2021: con successi e riconoscimenti. È solo gennaio infatti e sono già nove i prestigiosi premi che riconfermano la leadership del Gruppo nel settore nautico in Asia.

In occasione dei Oceanway Annual Yachting Awards, svoltisi domenica 23 gennaio in Cina con rinomati esperti del settore collegati online, Ferretti Group ha riscosso il plauso dei giudici ottenendo ben 8 riconoscimenti nell’arco della serata.

Riva, l’iconico brand che nel 2022 celebra il 180° anniversario, ha conquistato il premio per “Yacht Of The Year 60ft-80ft” con Riva 68’ Diable, il “Best Exterior Design 24m-30m” Award con Riva 88’ Folgore, e il “Most Popular Yacht 40m-70m” Award con Riva 50Metri Race.

Ferretti Yachts, amato dagli armatori di tutto il mondo per il suo family feeling, ha vinto il premio per il “Most Popular Yacht 45ft-60ft” con Ferretti Yachts 500 e il “Best Interior Design 60ft-80ft” con Ferretti Yachts 780.

CRN, specializzato nello sviluppo e realizzazione di superyacht unici completamente bespoke, ha vinto il “Best Interior Design 40m-70m” con CRN 62m Voice.

Pershing, che si caratterizza per la ricerca stilistica e le più elevate performance di velocità, si è aggiudicato il “Best Exterior Design 40m-70m” con Pershing 140.

Wally, leader nell’innovazione tecnologica per lo yachting, è stato insignito del “Best Interior Design 24m-30m” per wallywhy200.

Il nono premio è arrivato in occasione degli Hurun Best of Best Awards che hanno avuto luogo il 20 gennaio. Per il 9° anno consecutivo Ferretti Yachts ha ottenuto il premio “Best Luxury Yacht Brand 2022”. Il riconoscimento viene dall’Hurun Research Institute, centro di ricerca autorevole e organizzazione gestita dall’omonimo e famoso magazine cinese di business e lifestyle, che dal 1999 stila la lista delle personalità più facoltose della Cina.

Questi nove premi consolidano e certificano la leadership di Ferretti Group e dei suoi fantastici brand, capaci di creare yacht unici. L’attenzione al Made in Italy, ai dettagli e all’eccellenza è la chiave del successo che ha portato il Gruppo ancora più in alto, ai vertici di un mercato sempre più competitivo e strategico come quello asiatico.