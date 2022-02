Al NauticSud 2022 la presentazione italiana del nuovo Pyxis 30 WA

Pyxis Yachts, nuovo marchio di barche a motore, lancia al NauticSud di Napoli, per la prima volta in Italia, il Pyxis 30 WA, un nuovo walk-around per crociera e pesca dal design moderno, molto curato nei dettagli, con una coperta sfruttata al massimo e gli spazi interni di un 32 piedi.

Stratificazione in vetroresina con primo strato in resina vinilestere, scafo rinforzato con controstampo strutturale incollato con tecnica sottovuoto e colle strutturali, assicurano una qualità elevatissima per una struttura robusta e perfettamente rifinita.

Il P-30 ricorda il design dei “center console” americani per la pesca, con la prua alta sull’acqua. La coperta però è pensata per la crociera. La linea esclusiva nasce dalla mano di Alessandro Chessa dello studio Akes Design. Per gli interni, il marchio si è affidato all’esperienza di un guru dell’interior come Carlo Galeazzi e del suo team.

Inoltre, grazie alla sua carena performante a V profonda, nella configurazione più potente con due motori da 300hp, è in grado di superare i 50 nodi in completa sicurezza.

Il Pyxis-30 walk-around è ad oggi declinato nelle versioni Cruise, per la piccola crociera, e Fishing per la pesca e gli sport acquatici. Prossimamente vedranno la luce le versioni Sport e Vision, quest’ultima caratterizzata da una cabina di pilotaggio e una zona giorno chiuse e protette.

Sarà possibile visionare il Pyxis 30 WA versione Fishing al Salone di Napoli NauticSud, Padiglione 3, dal 12 al 20 Febbraio 2022.

LOA: 9.40 m – B.max 3.0 m – Dislocamento: 2.95 t – Ospiti: 8 – Motori: 2×200 CV –

2×250 CV – 2×300 CV – Velocità max: 40-50 nodi – Posti letto: 4.