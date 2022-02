Vela per tutti a gonfie vele anche d’inverno a Lignano Sabbiadoro

Il mare si vive tutto l’anno…per tutti, le splendide giornate di gennaio e febbraio, fresche ma soleggiate e terse, accompagnate dal venticello, sono un’attrazione per gli appassionati e sportivi, dai campioni paralimpici come Antonio Squizzato (Campione Europeo e Vice Campione mondiale classe 2.4), a bordo proprio in questi giorni, ai velisti, ai neofiti.

Siamo a Lignano Sabbiadoro, rinomata località turistica balneare dell’Alto Adriatico ma anche fascinosa località invernale, primaverile, autunnale che offre le opportunità più disparate tra cui la Vela veramente per tutti con il progetto Sea4All del locale sodalizio Tiliaventum. Qui si fruisce di base a mare accessibile a Marina Punta Faro Resort e di un mezzo nautico a vela unico al mondo, il monoscafo performante e anch’esso accessibile Càpita, dove chiunque salga a bordo, anche con la propria carrozzina, ha la possibilità di essere protagonista, di pilotare, di manovrare, di regolare le vele, di affinare la conduzione, di provare e poi partecipare a regate anche non specificatamente paralimpiche con equipaggi incusivi e di vincerle anche.

Qui barriere fisiche, mentali ed anche economiche (parliamo di iniziative gratuite) sono abbattute, e poter condividere le giornate in mare con Campioni come Squizzato è ancora più stimolante ed appagante per tutti: trasferire con simpatia conoscenze, tecniche, approcci mentali alle regate esperienze internazionali porta solo beneficio per costruire una quotidianità sempre migliore.

Il 2022 è appena agli inizi e i programmi Sea4All si completano con navigazioni, kite4all, sup4all, esperienze di navigazione negli afascinanti ambienti naturali lagunari, partecipazione alla prossima Barcolana e tanto altro druante tutto l’arco dell’anno.

Per i curiosi potete approfondire sul sito http://www.tiliaventum.com, FB profilo Tiliaventum associa, Pagina Sea4All, Instagram Tiliaventum