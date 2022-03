ANCHE A DUBAI IL PROTAGONISTA È FERRETTI GROUP

-Al Dubai International Boat Show 2022 il Gruppo esporrà quattro meravigliosi yacht, tra cui la “Gulf Première” Custom Line Navetta 30, al debutto negli Emirati Arabi

-Grande interesse anche per Riva, protagonista di “Saper fare”, il film del regista premio Oscar Gabriele Salvatores in programmazione al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Forlì– Grande attesa per Ferretti Group e i suoi brand, pronti a risplendere in una delle vetrine più prestigiose del Medio Oriente, il Dubai International Boat Show in programma dall’8 al 12 marzo.

Il Gruppo esporrà presso la nuova e prestigiosa venue, la Marina del Dubai Harbour – la più grande del Medio Oriente e del Nord Africa -, quattro meravigliosi gioielli del mare. Il flybridge Riva 100’ Corsaro e i più grandi della “X Series”, Pershing 8X e Pershing 9X, faranno da cornice alla “Gulf Première” Custom Line Navetta 30, al debutto assoluto negli Emirati Arabi. Il super yacht si appresta a emozionare armatori ed appassionati con l’eleganza delle forme, in armonica convivenza con i valori di navigabilità, comfort, sicurezza e personalizzazione, da sempre patrimonio del brand.

Riva è protagonista anche con le emozionanti immagini riprese in uno splendido bianco e nero dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores per il film “Saper fare”, dedicato alle bellezze e alle eccellenze del Made In Italy. Il film è visibile al Padiglione Italia, uno dei più visitati di Expo 2020 Dubai, kermesse che a un mese dalla chiusura ha già ospitato 15 milioni di visitatori.

Ferretti Group partecipa all’edizione 2022 del DIBS in collaborazione con Ocean360, dealer esclusivo per i brand Ferretti Yachts, Pershing, Riva e Itama per l’area degli Emirati Arabi Uniti e dell’Oman. Durante la manifestazione, sarà affiancato da: Seabob, che esporrà i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata; Dolce & Gabbana, stylist delle divise ufficiali dello staff; Slam, fornitore delle divise dell’equipaggio Ferretti Group.

Navetta 30, frutto della collaborazione fra il Dipartimento Strategico di Prodotto, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group, è il primo progetto che porta la firma dell’architetto Filippo Salvetti, per il design degli esterni, e dello studio di architettura e design Antonio Citterio Patricia Viel, per gli interni.

Navetta 30 esprime un carattere dinamico, con linee tese e slanciate, e propone volumi, performance e comfort pari a modelli di ben più ampie dimensioni. Ampie vetrate a scafo, ponti di altezza superiore ai 2 metri e aree di poppa e di prua molto generose donano un immediato senso di spazialità. Gli esterni svolgono funzioni conviviali e di relax, dilatando al contempo gli spazi sociali e di privacy a bordo. Nasce così un diverso modo di vivere lo yacht, in cui si esalta l’integrazione e l’interconnessione tra ambienti interni ed esterni.