ASSORMEGGI ITALIA A BALNEARIA 2022

Ha preso il via a Carrara “Balnearia”, l’evento dedicato all’ospitalità e all’accoglienza in spiaggia in scena nei padiglioni di Carrara Fiere, è gestito da Tirreno Trade Srl ed ha avuto in questi anni una vera e propria crescita esponenziale; un aumento di espositori, di attrezzature, prodotti e servizi per la spiaggia 4.0 “la spiaggia del futuro”.

Tra gli argomenti più caldi che vengono affrontati c’è la direttiva Bolkestein Ricca la presenza delle associazioni del settore: CNA Balneatori, I.T.B., FIBA Confesercenti, OASI Confartigianato e SIB Confcommercio e il Sindacato nazionale base balneare Donnedamare, Assobalneari.

Eravamo presenti anche noi di Assormeggi Italia con il nostro Consigliere Vincenzo Cosenza e l’Arch. Francesco Cimmino nostro consulente tecnico, poichè il tema della Direttiva Bolkestein interessa anche le imprese concessionarie di posti barca. Ben 100.000 punti di ormeggio e piccoli approdi sono infatti gestiti da piccole imprese (fonte ENIT Agenzia del Turismo – Agosto 2021).

Continueremo a gridare il nostro NO ALLE ASTE

Non ci interessano gli indennizzi di cui tanto si parla.

Qualcuno vorrebbe inserirli come “contentino” per le imprese, che se applicata loro la Direttiva Bolkestein, corrono il serio rischio di scomparire.

Ci rivolgiamo a tutti quei Parlamentari che in questi anni hanno sempre dichiarato vicinanza alle nostre imprese. Chiediamo loro COERENZA. Questa è l’occasione ultima per dimostrare ( con i fatti) ciò che loro continuano a dirci da almeno 10 anni. Lo facessero non votando l’emendamento presentato dal Governo.

Tutelare le imprese è loro dovere!!!!!!

L’edizione 2022 di Balnearia si svolgerà dal 4 al 7 Marzo 2022