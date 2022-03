Marittimi ucraini e russi, importanti per lo shipping mondiale

Royal Belgian Shipowners’Association: “Sarà difficile trovare marittimi da imbarcare per garantire il trasporto mondiale”.



Antwerpen. Dopo mesi in cui molti marittimi sono stati costretti a rimanere in mare a bordo delle loro navi a causa della pandemia, l’attuale guerra in Ucraina sta tenendo in ostaggio centinaia di migliaia di marittimi della flotta mercantile mondiale.

Ci sono, infatti, molti marittimi di nazionalità sia ucraina, sia russa imbarcati a bordo delle navi.

Due problemi diversi per queste nazionalità: molti marittimi ucraini desiderano tornare a casa, mentre le sanzioni rendono più difficile firmare lo sbarco per i marittimi russi.

Questo sta generando un forte impatto sul trasporto marittimo. Infatti, insieme, Russia e Ucraina rappresentano quasi il 15 per cento degli 1,89 milioni di marittimi del mondo.

Secondo l’ultimo Seafarers Workforce Report del 2021, entrambi i paesi sono anche tra i primi cinque paesi con il maggior numero di marittimi: la Russia ha 198.123 marittimi, mentre l’Ucraina ne ha 76.442.

Una maggioranza significativa di loro – nel caso dell’Ucraina – sono ufficiali. Molti di questi lavorano su petroliere o gasiere e su navi portacontainer.

L’International Chamber of Shipping, l’Organizzazione mondiale che rappresenta l’80 per cento delle flotte mercantili, è preoccupata per questa situazione che si sta verificando dalla pandemia ed ora per la guerra.

Già, dalla settimana scorsa, l’ICS ha avvertito che la carenza di manodopera nel trasporto marittimo globale è andata peggiorando solo dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

L’altro giorno, è stata l’Associazione degli armatori del Belgio (Royal Belgian Shipowners’ Association) a manifestare la preoccupazione delle conseguenze che si sono create; in nota si afferma che se la guerra continuerà lo shipping mondiale si troverà di fronte ad una sfida importante quale il non trovare gente di mare sufficiente in tutto il mondo; con un problema che potrebbe portare a un’interruzione dell’intero trasporto marittimo globale.

Circa 5.000 marittimi che lavorano su navi mercantili belghe di cui non meno di un quinto provenienti da uno dei due paesi.

I marittimi ucraini si trovano attualmente ad affrontare un terribile dilemma.

Molti di loro provengono da città portuali del Mar Nero e del Mar d’Azov, come Kherson e Mariupol, e queste città stanno attualmente subendo massicce distruzioni a causa dei combattimenti.

Questi marittimi vogliono quindi tornare a casa il prima possibile per evacuare le loro famiglie in luoghi più sicuri. Altri vogliono arruolarsi per difendere il loro paese.

Secondo una nota del segretario del Sindacato Ucraino per i Lavoratori del Trasporto Marittimo, Oleg Grygoriuk, citata anche dal Financial Times, si evince che circa il 55-60 per cento degli 80.000 marittimi ucraini è attualmente in mare a bordo di navi.

Circa un loro quinto vuole sbarcare il prima possibile per difendere il proprio Paese.

Nel frattempo, il crescente isolamento della Russia rende sempre più difficile, se non impossibile, pagare gli stipendi dei marittimi russi, a causa delle severe restrizioni all’accesso del Paese a Swift, il principale sistema di pagamento internazionale. Allo stesso tempo, sta diventando più difficile accompagnare altri marittimi per nuovi imbarchi a causa della chiusura di molti collegamenti aerei da e verso la Russia.

La Royal Belgian Shipowners’ Association è stata fondata nel 1909 e conta armatori di navi che operano con bandiera belga. In Europa la RBSA fa parte dell’ECSA, dell’ICS e il Belgio è da molti anni membro del Consiglio dell’IMO.

