ASSORMEGGI ITALIA AL NAUTA 2022 DI CATANIA

ASSORMEGGI ITALIA sarà presente a Catania alla 20° edizione del Salone Nautico del Mediterraneo, Nauta 2022, organizzata da Eurofiere, dal 24 al 27 Marzo.

Dopo Düsseldorf a livello internazionale e Napoli per l’Italia, la città di Catania ospiterà per la prima volta una manifestazione nautica completamente a terra, tornando così alle origini.

Un nuovo mood strutturato per offrire più servizi e attenzioni possibili, per ascoltare un settore in ripresa e in previsione di una grande crescita.

Eurofiere ha voluto trasformare il salone nautico in una manifestazione a 360°, dedicata non solo alla cantieristica e ai concessionari, ma che ospiterà al suo interno attività parallele alla nautica, come la pesca e tutte le attività legate al mare, per permettere alle aziende produttrici italiane e internazionali, rivenditori e operatori del settore, di mettere in mostra i propri prodotti e servizi d’eccellenza.

Con circa 10.000 mq di superficie coperta, un’altezza di 10,00 mt e 3000 posti auto per i visitatori, la struttura permetterà a Nauta di tornare ad essere il fiore all’occhiello dei saloni nautici del sud Italia.

La location gode di una posizione strategica grazie alla presenza dell’aeroporto a pochi minuti e degli svincoli autostradali per tutte le direzioni. Permette di accogliere turisti a livello nazionale e internazionale desiderosi di farsi conquistare dal Mediterraneo con le sue bellezze e gli scenari unici e tipici della splendida Sicilia.

Un ringraziamento particolare alla NAUTICA GLEEM, del nostro Rappresentante per la Sicilia Enrico Galeno, che ha curato l’organizzazione per la partecipazione di Assormeggi Italia al Nauta 2022.