CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE “FIERA NAUTICA DI SARDEGNA”

Il giorno 22 marzo prossimo, alle ore 11,00, presso la sala consiliare del CIPNES Gallura, Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di Fiera Nautica di Sardegna.

Prenderanno parte all’incontro con la stampa l’assessore del turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, Gianni Chessa, il presidente del CIPNES, Gianni Sarti, il direttore generale del CIPNES dott. Aldo Carta, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dott. Angelo Colombo.

La prima edizione della Fiera Nautica di Sardegna si svolgerà presso il porto turistico Marina di Olbia dal 22 al 26 aprile prossimo, con l’obiettivo di essere il primo di una lunga serie di eventi, che ha come scopo promuovere il territorio e le sue sempre più articolate e preziose risorse turistiche e nautiche.

Alla Fiera Nautica di Sardegna hanno già confermato la loro presenza aziende specializzate nell’offerta di servizi turistici quali agenzie di brokeraggio, agenzie turistiche, operatori del charter e agenzie di servizi. La promozione del territorio e delle sue risorse agro-alimentari, artigianali e culturali, passa per la presenza in fiera del progetto Insula, con aree dedicate grazie alle quali espositori e visitatori potranno degustare le eccellenze enogastronomiche della Sardegna e scoprire il valore dell’artigianato dell’isola.

Olbia e la sua zona industriale stanno vivendo una stagione di grande sviluppo, in particolare per l’offerta di servizi nautici di qualità con cantieri e operatori del settore provenienti anche da altre parti d’Italia, attratti dal sempre più effervescente mercato locale. La vicinanza della Costa Smeralda e i numerosi approdi dell’area, unitamente all’unico porto turistico del Golfo di Olbia che ospiterà l’evento, sono fonte di grande interesse per il diporto nautico internazionale e questo si traduce in strutture industriali in espansione e nella moltiplicazione delle offerte sia nei prodotti nautici sia nei servizi a questi dedicati.

Olbia è anche la sede di alcuni cantieri produttori come Novamarine con i suoi battelli tecnologici, che sin dalle origini dei così detti RIB o RHIB è punto di riferimento internazionale nel segmento di mercato cui appartiene, Maori con i suoi scafi tecnologici e sportivi, G-Tender con una linea di battelli pneumatici di grande qualità, Apex con yacht moderni e originali, Marino con imbarcazioni tradizionali sempre più ricercate nel design e negli allestimenti. Oltre ai cantieri produttori spiccano le strutture tecniche dedicate alla cura di yacht di qualsiasi dimensione, attività di refit e supporto tecnico offerto da aziende quali Sarda Nautica Olbia, Cantieri Costa Smeralda, Valdettaro Shipyard e numerosi altri cantieri presso i quali quotidianamente sono offerti servizi di supporto alle reti vendita di blasonati produttori nazionali e internazionali.

L’offerta nautica presente oggi nel Golfo di Olbia è una risorsa territoriale e occupazionale molto importante, resa sempre più attraente e nella quale molteplici figure professionali trovano un’industria in continua espansione qualitativa e tecnologica.

La conferenza stampa del giorno 22 marzo alle ore 11,00 sarà trasmessa in diretta streaming su piattaforme on line quali Facebook, Instagram, Youtube e sul portale d’informazione del settore nautico www.pressmare.it.

CIPNES – GALLURA – Zona Industriale Loc. Cala Saccaia – 07026 Olbia