The Italian Sea Group debutta al Palm Beach International Boat Show

Marina di Carrara– The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, parteciperà per la prima volta alla 40esima edizione del Palm Beach International Boat Show, uno dei principali eventi fieristici americani dedicati alla nautica di lusso.

La partecipazione a questa importante manifestazione che si svolgerà dal 24 al 27 marzo a West Palm Beach rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti nel percorso di crescita della società nel mercato USA e ne consolida la posizione di player globale di riferimento nel settore dei megayacht.

Durante questo rilevante salone internazionale The Italian Sea Group presenterà, in collaborazione con Frank Grzeszczak Sr., Head of Sales America e con il broker statunitense FGI Yachts, alcuni dei modelli di punta delle flotte dei suoi brand sia a motore sia a vela: Admiral, Perini Navi, Tecnomar, Tecnomar for Lamborghini63 oltre all’importante realtà di NCA Refit.

In particolare, verranno esposti i modelli del M/Y GALILEO 80m, GC-FORCE 66m, Tecnomar EVO 120 e l’iconicoTecnomar for Lamborghini63 !

“E’ la prima volta che partecipiamo a questo importante salone nautico – commenta Giuseppe Taranto, Vice Presidente e CCO di The Italian Sea Group – Con la vendita a fine 2021 del nuovo 82m Admiral Galileo abbiamo ufficiliazzato il nostro ingresso nell’importante mercato dei megayacht USA, dove stiamo continando a crescere. Sono orgoglioso di presentare i nostri yacht in un luogo così esclusivo come il Palm Beach International Boat Show, a conferma della stima verso la nostra realtà da parte del mondo nautico e dei broker internazionali con cui collaboriamo in tutto il mondo”.

Lo stand The Italian Sea Group sarà ubicato fuori dalla rampa 4 al SYV #8.