Foiling Awards 5 º Edizione & Foiling Exhibitions: Ritornano gli Oscar della vela che vola

Dopo due anni finalmente è di nuovo il momento di ritrovarsi tutti assieme ad applaudire i protagonisti (uomini e barche) del mondo Foiling. A un mese esatto dall’annuncio di Barcellona come città ospitante la prossima America’s Cup votata con grande successo al foiling, il 28 aprile uno dei teatri più prestigiosi di Milano, il TAM Teatro Arcimboldi, ospiterà una serata veramente speciale. Appuntamento alle 20 per la quinta edizione dei Foiling Awards che celebreranno uomini e barche attori di ben due stagioni: 2020 e 2021 proprio per l’impossibilità di organizzare un evento a causa della pandemia che ha segnato il nostro recente passato.

Dodici le categorie previste dagli Awards

Velista uomo, Team, Velista donna (novità), Progetto, Barca di produzione, Innovazione, Prototipo amatoriale, Sostenibilità, Barca in esemplare unico (prototipo), Barca a motore, Evento foiling, Progetto commerciale.

Vediamo nel dettaglio alcune delle nomination scelte dalla giuria che si possono votare fino al 14 aprile sul sito foilingweek.com

VELISTA UOMO

Non poteva mancare Tom Slingsby, spinto dalla straordinaria prestazione al mondiale Moth 2021 di Malcesine. Se la vedrà con Yannik Bestaven vincitore del Vendee Globe e i giovani attori della nuova classe olimpica IQ Foil Nicolas Goyard e Kiran Badloe (anche oro olimpico nella tavola tradizionale Rsx)

VELISTA DONNA (nuova categoria)

La partita si gioca tra IQ Foil, Kite foil, Wing foil e Moth con Helene Noesmen (salita anche a bordo di Sail GP), Daniela Moroz, Olivia Piana e Josie Gliddon.

TEAM

Non poteva mancare la coppia Ruggero Tita e Caterina Banti oro olimpico nel Nacra 17 che dovranno affrontare avversari tostissimi come Alinghi che ha vinto il GC32 Tour, piuttosto che il team Australia di Sail GP e naturalmente Emirates Team New Zealand vincitore della 36º America’s Cup.

PROGETTO

Sarà una battaglia durissima perché i progetti foiling si moltiplicano. Interessante la sfida tra Fly 40 di Persico e il 40 piedi scelto dai Neozelandesi per le categorie Youth e Woman di America’s Cup.

BARCA DI PRODUZIONE

Una gara che vede protagonisti ben 3 Moth: Maguire, Swift Moth ed Exploder

INNOVAZIONE

Una categoria che mette assieme progetti ancora sulla carta: un foil intelligente come Taaroa e una barca importante come Flying Nikka.

PROTOTIPO AMATORIALE

Solo due contendenti: un moth ed un “mini moth” costruito da un ragazzo di soli quindici anni.

SOSTENIBILITA’

Si va dal Mini 650 costruito al cento per cento con materiali riciclabili (Floki 650) sino alla barca a motore spinta dall’energia solare

BARCA ONE OFF

Sfida tra i protagonisti della Prada Cup: Luna Rossa, Pirelli, Ineos, American Magic, il vincitore dell’America’s Cup Emirates Team new Zealand e i trimarani giganti Banque Populaire X e Lazartigue!

EVENTO

Impossibile non citare tutte le nominations: America’s Cup, Sail GP, GC32 tour , P69F Series, TF35 trophy, Mondiale Moth Malcesine, Waszp Games

BARCA A MOTORE

Anche qui concorrenti agguerriti come il Candela C8, l’E1 Series, Mantaray e Hydrofoiler. Qualcuno è solo un’idea, qualcuno un progetto pronto, qualcuno naviga.

PROGETTO COMMERCIALE

Un mondo avveniristico, proiettato in un futuro speriamo non troppo lontano che cambierà la navigazione commerciale. Una scelta non facile tra progetti straordinari.

Gli Awards saranno anche la fantastica occasione per poter ammirare le tre mostre fotografiche e d’illustrazione allestite per la giornata all’interno del Teatro: IL MEGLIO DEL FOIL, IL MEGLIO DELLA FOILING WEEK e LA STORIA DEL FOIL.

Tutte le esibizioni potranno essere visitate a partire dalle ore 14 del giorno stesso, sino alla sera.

La cerimonia sarà presentata da Stefano Vegliani e Hattie Rogers.

Nel corso della serata verrà anche presentato da Luca Devoti un nuovo progetto di deriva foiling , lo “Switch”.

L’ingresso alla cerimonia di premiazione sarà gratuito, è necessaria la richiesta di partecipazione a questo link: https://bit.ly/registration-Foiling-Awards

Foiling Awards desidera sostenere l’Ucraina nell’attuale emergenza che il Paese sta vivendo. Al momento dell’iscrizione al biglietto sarà anche possibile fare una donazione a Save the Children Italia, associazione dedicata all’aiuto ai bambini che vivono in zone di guerra.

Link rete del dono: https://bit.ly/FoilingAwards-UkraineEmergency-Fund

Per qualsiasi informazione scrivere a: awards@foilingweek.com

ALL NOMINEES

Male Sailors: Titouan Galea; Tom Slingsby; Yannick Bestaven; Kirian Badloe; Matt Beck; Nicolas Goyard

Female Sailors (presented by The Magenta Project): Hélène Noesmoen; Olivia Piana; Josie Gliddon; Daniela Moroz

Sailing Teams: Alinghi; Realteam; Red Bull Sailing Team; Ruggero Tita-Caterina Marianna Banti; Emirates Team New Zealand; Australia SailGP Team; Charles Caudrelier-Franck Cammas; Thomas Ruyant-Morgan Lagraviere

Foiling Projects presented by Persico Marine: AC40; ECOFoiler; Floki 6.5 Manfray; Flying Nykka; Minifoiler TT; MW400F; Nemesis yachts 1; Fly40; Persico F70; Seagoma; Spirit 35 Bar; ETNZ Hydrogen Cat

Innovation presented by Cariboni: Flying Fish; Level Foils; Foilchemy; Taaroa Hydrofoil; Mantaray; Flying Nikka

Sustainability: Gizmo; Floky ManFray 6.5; Ecofoiler; Solar boat

Prototypes by Amateur Builder: International Moth; Minimoth

Motorboats: C-8 Candela; MerConcept; E1 Series; Gizmo; Corto; Mantaray; The HydroFlyer

Commercial Vessels presented by Torqeedo: Candela P30; Mobyfly; ZESST; Argoship; Paul Bieker for Kitsap Transit; Beluga 24; Navier 27

Events presented by GAC Pindar: America’s Cup; SailGP; GC32 class; Tf35; 69F Sailing; Wazsp Games; Moth Worlds

Production Boats: Maguire Aerocet; DamiC Moth; Goodal Viper Cat; Nacra Sailing 15 FCS; Exploder Moth; Leech F8 Foiler; Vortex

One-Off Boats: Cape 31 Foil; Luna Rossa Prada Pirelli Boat 2; Emirates Team New Zealand Boat 2; INEOS Britannia Boat 2; American Magic – Challenger, 37th America’s Cup Boat 2; Lazartigue Paris Ultim; Bureau Vallée; Quantum boats QFX; Banque Populaire XI; Syroco Moonshot

BEST FOILING PICTURES

Curatrice mostra: Martina Orsini

Fotografi: Jesús Renedo, Andrea Francolini, Carlo Borlenghi, Gilles Martin-Raget, James Tomlinson, Maxime Horlaville, Stefano Gattini, Luca buttò, Thierry Martinez, Bernardí Bibiloni Bigas, Ricardo Pinto, Clive Mason (Getty images), Martin Keruzoré, Christophe Favreau, Giovanni Mitolo, Loris Von Siebenthal, Francesco Ferri, Tomas Moya.

HISTORY OF FOILING WEEK

Curatrice mostra: Martina Orsini

Fotografa: Martina Orsini

HISTORY OF FOILING

Curatori: François Chevalier e Jacques Taglang

VOTAZIONE NOMINEES APERTA FINO AL 14 APRILE:

https://www.foilingweek.com/one/fwa/5th

PROGRAMMA:

La cerimonia si terrà a Milano presso:

TAM Teatro degli Arcimboldi

Viale dell’Innovazione, 20, 20126 Milano MI

28 APRILE 2022

h14-20 MOSTRA FOTOGRAFICA E D’ILLUSTRAZIONE

h20 CERIMONIA