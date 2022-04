MSC Crociere, presentato programma Estate 2023

Ginevra. MSC Crociere ha presentato oggi i dettagli del programma Estate 2023 con un’incredibile scelta di navi moderne e glamour che salpano per oltre 140 destinazioni in tutto il mondo. Con itinerari che vanno dalle mini-crociere alle crociere di 21 notti, c’è davvero una nave e un itinerario per chiunque voglia scappare la prossima estate.

‘MSC World Europa’, la prima nave alimentata a Gnl della linea, trascorrerà la sua prima stagione estiva nel Mediterraneo offrendo agli ospiti un’esperienza spettacolare sia a bordo sia a terra.

Gli itinerari di 7 notti presentano le destinazioni più popolari della regione: Genova, Napoli e Messina in Italia, La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

La ‘MSC Seascape’ offrirà crociere caraibiche di sette notti alternate da Miami, Florida (USA), con ogni itinerario che include uno scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, la splendida isola privata di MSC Crociere alle Bahamas, e altri scali verso destinazioni spettacolari nelle Bahamas, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Messico, Isole Cayman e Giamaica.

Mentre nel Mediterraneo occidentale la MSC Crociere propone: ‘MSC Seashore’ da Genova (Italia) il sabato farà scalo verso destinazioni tra cui Civitavecchia (Roma) e Palermo (Italia), Ibiza e Valencia (Spagna) e Marsiglia (Francia).

‘MSC Seaview’ da Barcellona (Spagna) il sabato farà scalo verso destinazioni tra cui Cannes (Francia), Genova, La Spezia e Civitavecchia (Italia), oltre a Palma di Maiorca (Spagna).

‘MSC Orchestra’ da giugno inizierà crociere di dieci notti da Genova (Italia) verso destinazioni tra cui Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice per Siviglia (Spagna), Lisbona (Portogallo), Alicante/Costa Blanca e Minorca (Spagna) e Olbia (Italia).

Il Mediterraneo orientale sarà solcato: ‘MSC Divina’ da Civitavecchia per Roma (Italia) venerdì toccherà destinazioni tra cui Siracusa, Taranto e le maestose spiagge della Puglia (Italia) e Santorini e Mykonos (Grecia).

‘MSC Lirica’ da Venezia il lunedì e Bari (Italia) la domenica farà scalo alle isole greche di Cefalonia/Argostoli, Santorini e Creta.

‘MSC Sinfonia’ da Venezia la domenica navigherà verso Brindisi (Italia), l’isola greca di Mykonos e scalerà Pireo per Atene, e Spalato o Zara (Croazia).

‘MSC Armonia’ da Venezia il sabato farà scalo verso destinazioni tra cui Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia).

‘MSC Musica’ dal Pireo/Atene (Grecia) la domenica farà scalo verso destinazioni tra cui Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro) e Mykonos (Grecia). ‘MSC Splendida ‘da Trieste/Venezia (Italia) il sabato farà scalo verso destinazioni tra cui Ancona (Italia), la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro).

Per il Nord Europa si avranno spettacolari itinerari di sette notti verso i fiordi norvegesi con partenze settimanali da Kiel (Germania) con scali tra cui Copenaghen (Danimarca); Hellesylt (Norvegia) per il Geirangerfjord; così come Alesund e Flaam, anche in Norvegia.

Le crociere in Irlanda includono scali a Cork e Dublino (Irlanda), Belfast, Glasgow e Edimburgo (Regno Unito). Da settembre 2023, ‘MSC Preziosa’ offrirà crociere di sette notti in cinque delle città più famose d’Europa: le Perle del Nord. La nave farà scalo ad Amburgo (Germania) la domenica, Zeebrugge per Bruges e Bruxelles (Belgio), Rotterdam/Amsterdam (Paesi Bassi), Le Havre per Parigi (Francia) e Southampton per Londra (Regno Unito) il venerdì. Con soggiorni prolungati in porto fino a 12 ore, gli ospiti possono davvero sfruttare al massimo il loro tempo a terra.

Da tener presente la nave ‘MSC Poesia’ che dal 25 settembre al 19 novembre 2023 offrirà 11 notti da Genova (Italia) alla Grecia e alla Turchia. Punti salienti tra cui Kusadasi/Efeso e una visita di un’intera giornata a Istanbul (Turchia), Pireo/Atene (Grecia), Palermo/Monreale e Civitavecchia/Roma (Italia).

Da sottolineare che la nave ‘MSC Meraviglia’, da aprile 2023, salperà tutto l’anno da New York (USA) offrendo un’ampia varietà di itinerari che vanno da sei a 11 notti di lunghezza, tra cui: o itinerari caraibici di sette o otto notti, con scali a Nassau e Ocean Cay MSC Marine Reserve, la bellissima isola privata di MSC Crociere (Le Bahamas) o itinerari alle Bermuda della durata di sei notti e che offrono tre giorni attraccati a King’s Wharf combinati con diversi giorni di relax in mare o itinerari del nord di dieci o 11 notti, con scali a Boston, Massachusetts; Portland, Maine (USA) e Charlottetown, Isola del Principe Edoardo; Halifax e Sydney, Nuova Scozia; e Saint Johns, Terranova (Canada).

Per saperne di più sulle crociere per l’estate 2023 di MSC Crociere e per prenotare basta visitare il sito della Compagnia o contattare il tuo agente di viaggio.

Abele Carruezzo