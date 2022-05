I PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA AL SALONE NAUTICO DI VENEZIA

Venezia– L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia è presente con un proprio spazio espositivo alla terza edizione del Salone Nautico di Venezia (www.salonenautico.venezia.it), inaugurato lo scorso 28 maggio e si concluderà nella giornata del 5 giugno.

La giornata inaugurale ha visto la presenza del Presidente e del Segretario Generale dell’AdSP MAS Fulvio Lino Di Blasio e Antonella Scardino.

Quello del Salone Nautico è un appuntamento di successo che vede crescere di anno in anno il flusso di visitatori, e proprio per questo l’AdSP MAS ha voluto ampliare la propria area espositiva, che vedrà come protagoniste l’innovazione e la tecnologia. Infatti anche quest’anno il visitatore – grazie alle nuove tecnologie – potrà “Navigare nel presente e nel passato della portualità veneta”, in armonia con il famoso claim del Salone “l’arte navale torna a casa”.

Lo stand – realizzato nell’ambito del Progetto Europeo REMEMBER – “REstoring the MEmory of Adriatic ports sites. Maritime culture to foster Balanced tERritorial growth”, finanziato dal programma di cooperazione europeo Italia-Croazia – consente di visitare a 360° i Porti di Venezia e Chioggia, le due città-porto per eccellenza. Tramite la piattaforma ADRIJO, presentata in anteprima al Salone e creata da Venezia, Ancona, Trieste, Ravenna, Fiume, Zara, Dubrovnik, Spalato, i Porti di Venezia e Chioggia raccontano il rapporto con il mare, laddove commercio e industria hanno sempre vissuto in simbiosi con la realtà portuale veneta. Contenuti culturali, digitali e virtuali, guidano l’esploratore alla riscoperta di alcuni luoghi chiave di questa realtà portuale millenaria: dall’antica tradizione marinara del porto di Chioggia all’arte della cantieristica dell’Arsenale, all’evoluzione della portualità nell’ottocento, ad una panoramica sul dinamismo di porto Marghera oggi.

Un percorso di navigazione immersiva nel passato con tre VISITE VIRTUALI che porteranno il visitatore a scoprire la storia dell’arte navale e la tradizione della pesca in Laguna conducendolo nella visita di tre luoghi cardine della cultura marittimo-portuale veneta: il Padiglione delle Navi del Museo Storico Navale, il Museo della Laguna Sud di Chioggia e la Mostra «La pesca in Laguna» della Fondazione Musei Civici di Venezia – Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue. Questi percorsi sono stati realizzati grazie ad una partnership inter-istituzionale ed una collaborazione sinergica molto serrata sviluppata con la Marina Militare, la Fondazione Musei Civici di Venezia e il Museo della Laguna Sud di Chioggia.

Sarà illustrata, poi, l’offerta delle quattro marine di Venezia e Chioggia (le due Marine della società Innave a Marghera e Macontenta, la Marina Darsena Le Saline a Chioggia e la Marina di Lio Grando) per farne conoscere tutti i servizi offerti ai diportisti e a chi utilizza le imbarcazioni per uso professionale. Si inserisce quest’anno Venice Yacht Pier per allargare la proposta di servizi esclusivi, di elevata efficienza, diversificati e all’insegna della sostenibilità nei suoi ormeggi per Yacht e Super Yacht nel centro storico di Venezia.

Ci sarà poi “ve.PORTO”, l’unica web app gratuita per diportisti e utenti portuali che integra dati provenienti da diverse Autorità competenti sulla laguna.

Realizzata mettendo a valore i fondi europei volti a dotare i porti di strumenti e tecnologie digitali a supporto della sostenibilità ambientale e delle performance portuali (progetto “GREEN C PORTS -Green and Connected Ports”, programma Connecting Europe Facility ed in precedenza, progetto CHARGE, programma Interreg Italia-Croazia), il nuovo strumento realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale consente di visualizzare la posizione dell’utente nautico, la sua velocità e la rotta che sta percorrendo su base cartografica, aggiorna i dati rilevati da 33 sensori meteomarini posizionati in Laguna, integra in tempo reale le informazioni AIS di localizzazione delle navi, incorpora il Meteo-radar di ARPA Veneto, e pubblica in tempo reale ordinanze e avvisi sullo stato di navigabilità dei canali portuali. Per questa edizione del Salone l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale partecipa inoltre ad alcuni eventi in calendario durante l’esposizione.

Il 30 maggio il Segretario Generale Antonella Scardino interviene al Convegno promosso proprio dall’AdSP MAS, Capitale della Cultura d’Impresa Padova Treviso Venezia Rovigo e Confindustria Venezia Innovazione e sostenibilità. Le nuove rotte della filiera nautica. Il giorno 31 maggio il presidente, Fulvio Di Blasio, interverrà al convegno dal titolo “Piano Regolatore del Mare – Verso i Piani dello Spazio Marittimo italiano” organizzato da IUAV E CNR e il giorno successivo, invece, parteciperà alla tavola rotonda promossa da Confcommercio dedicata al terziario del Mare.