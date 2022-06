SABATO 4 GIUGNO OPEN DAY DI VELA DEL PROGETTO “ROTTA VERSO BARI”

11, 12, 25 E 26 GIUGNO OPEN DAY DI WINDSURF.

E DAL 6 GIUGNO PARTONO I CORSI DI VELA PER BAMBINI E RAGAZZI DA 6 A 13 ANNI.

Come ogni anno il Circolo della Vela Bari partecipa al progetto “Rotta verso Bari” che sostiene corsi gratuiti di vela, canoa, canottaggio, sup, surf e windsurf per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni residenti a Bari (nati tra il 1° Gennaio 2008 e il 31 Dicembre 2015). L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Bari in collaborazione con i circoli e le associazioni degli sport del mare.

Le attività di prova sono in programma nella giornata di sabato 4 giugno dalle 9 alle 18. Per iscriversi al corso di vela basta presentarsi al Circolo della Vela di Bari, in piazza IV Novembre, nella giornata e dare la propria adesione.

L’11 e 12 giugno e il 25 e 26 giugno dalle 9 alle 13 chi vuole può partecipare anche agli open day del Circolo della Vela Bari per provare le emozioni del Surf e della Vela. I corsi per questa disciplina si terranno poi nei giorni 9, 10, 16, 17, 23 e 24 luglio e avranno una durata di 1.30 h per 4 lezioni. Per informazioni inviare una mail a nautica@circolodellavelabari.it.

Lunedì 6 giugno iniziano poi i nuovi corsi di vela destinati a bambini e ragazzi. Otto quelli in programma tra giugno e luglio. E, novità per questo 2022, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, al rientro in città dopo le vacanze estive, sono stati inseriti altri tre corsi di vela.

Ciascuno della durata di cinque giorni, i corsi si terranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 per ragazzi dai 6 ai 13 anni divisi in due fasce d’età: 6-11 e 12-13 anni. Ogni fascia di età sarà ulteriormente divisa in due livelli: iniziazione o perfezionamento, in base all’esperienza velica di ciascun corsista.

I corsi si terranno dal 6 al 10 giugno; dal 13 al 17 giugno; dal 20 al 24 giugno; dal 27 giugno al 1° luglio; dal 4 all’8 luglio; dall’11 al 15 luglio; dal 18 al 22 luglio; dal 25 al 29 luglio. E poi dal 22 al 26 agosto; dal 29 agosto al 2 settembre e dal 5 al 9 settembre.

A curarli uno staff di esperti istruttori FIV che, con preparazione ed esperienza, avvicineranno i ragazzi, grandi e piccoli, al bellissimo mondo dello sport della vela, fatto di grande passione per il mare, per l’ambiente e la natura.

Per le uscite in barca è consigliato indossare un costume da bagno, una magliettina, delle scarpette da mare chiuse o allacciate (no infradito) e un cappellino. Si suggerisce altresì di munirsi di protezione solare con elevato fattore di protezione e di portare con sé un asciugamano e indumenti asciutti di ricambio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria nautica del Circolo allo 080.5216234 o inviando una mail all’indirizzo nautica@circolodellavelabari.it chiedendo di parlare con uno degli istruttori del CV Bari.