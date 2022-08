Nuove boe per aiutare a proteggere le balene franche del Nord Atlantico dagli attacchi delle navi

CMA CGM Sea Guardian per aiutare nella sopravvivenza di uno degli animali più a rischio di estinzione del mondo e preservare la biodiversità marina sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Marsiglia. CMA CGM Group e Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) lanciano una boa di monitoraggio acustico al largo della costa di Savannah, in Georgia, per aumentare gli sforzi di monitoraggio delle balene. Il Gruppo CMA CGM, un global player nelle soluzioni marittime, terrestri, aeree e logistiche, in collaborazione con il WHOI ha implementato una seconda boa di monitoraggio acustico, giustamente chiamata CMA CGM Sea Guardian-Savannah, a 39 miglia al largo della costa di Savannah, in Georgia.

La prima boa è stata lanciata al largo della costa di Norfolk, Virginia, il mese scorso. Le boe sono progettate per aumentare gli sforzi di rilevamento della balena franca del Nord Atlantico lungo questa rotta fortemente trafficata e aiuteranno quindi a proteggere le specie in pericolo di estinzione.

CMA CGM sta collaborando con la Woods Hole Oceanographic Institution nello sforzo. I due hanno stretto una partnership a marzo con l’obiettivo di aumentare gli sforzi di rilevamento della balena franca lungo la costa orientale. Con il finanziamento di CMA CGM, i ricercatori dell’OMS hanno cercato di assemblare e distribuire due boe di monitoraggio acustico passivo quasi in tempo reale al largo delle coste di Norfolk, Virginia e Savannah, Georgia.

La seconda delle due boe è stata dispiegata ieri (18 agosto) a circa 39 miglia al largo della costa di Savannah. Le località sono state scelte perché i porti sono tra i più trafficati degli Stati Uniti, il che spesso mette le navi direttamente sulla traiettoria delle balene in migrazione.

La balena franca nordatlantica è una delle specie di grandi balene più minacciate al mondo. Le ultime stime suggeriscono che ne rimangono meno di 350, con meno di 100 femmine riproduttivamente attive, secondo NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Il North Atlantic Right Whale Consortium (NARWC) ha dichiarato ultimamente che nel 2020 la popolazione di balene franche nordatlantiche (Eubalaena glacialis, 14-18 m di lunghezza) era scesa a 336 individui, un calo dell’8% rispetto al 2019, il numero più basso per la specie in quasi 20 anni.

Il NARWC è composto da 200 scienziati, organizzazioni, rappresentanti del settore marittimo e agenzie governative degli Stati Uniti e del Canada che sono impegnate negli sforzi per la conservazione della balena franca. Gli impatti umani, in particolare gli impigliamenti negli attrezzi da pesca fissi e le collisioni con le navi, restano le maggiori minacce per la sopravvivenza di questa specie.

La balena franca nordatlantica abita le acque temperate e fredde degli oceani Atlantico e Pacifico, e trascorre i mesi estivi in aree subartiche, spingendosi verso i mari tropicali d’inverno. In entrambe le stagioni preferisce comunque le aree costiere e le baie al mare aperto. Completamente nera, se si escludono le macchie bianche sul ventre e le escrescenze cornee sul capo, ha un corpo più robusto di altre balene e quindi un profilo più arrotondato. Vive in coppie o in gruppi di pochi individui; gruppi più ampi si possono formare anche a distanza, tenendosi in contatto con segnali acustici. Le femmine partoriscono un piccolo ogni 3-4 anni, al termine di una gestazione di 12 mesi. La sopravvivenza della balena franca nordatlantica è minacciata in particolar modo dalle collisioni con le grosse imbarcazioni commerciali e dalle reti da pesca, nelle quali questo cetaceo s’imbatte spesso, rimanendovi impigliato.

Per decenni, gli urti con le navi e gli intrappolamenti negli attrezzi da pesca sono stati le due cause principali di lesioni e morte della balena franca. NOAA Fisheries ha recentemente annunciato proposte di modifiche ai regolamenti sulla velocità delle navi per proteggere ulteriormente le balene franche del Nord Atlantico dalla collisione.

Le modifiche estenderebbero le attuali restrizioni stagionali obbligatorie di velocità di 10 nodi o meno in aree designate dell’oceano e si estenderebbero alla maggior parte delle navi che misurano da 11 metri a 25 metri di lunghezza.

Oltre ai programmi di riduzione della velocità, il Gruppo CMA CGM partecipa a una serie di progetti volti a rivoluzionare la protezione dei mammiferi marini attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative. I progetti riguardano:

REPCET, un sistema collaborativo basato sulla densità della maglia creata dalla navigazione che consente alle navi mercantili di ricevere e trasmettere avvisi sulle posizioni delle balene in tempo reale.

SEA DETECT, un progetto europeo che testa soluzioni innovative per la rilevazione di cetacei e oggetti galleggianti in mare.

CMA CGM ha anche aderito al consorzio LIFE-PIAQUO, il cui obiettivo è sviluppare e testare diverse apparecchiature per ridurre il rumore del traffico marittimo e il suo impatto sulla biodiversità acquatica.

Abele Carruezzo