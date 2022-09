Arriva il Sotto Gamba Game! Presentata oggi a San Vincenzo la kermesse dedicata agli sport inclusivi

San Vincenzo (Livorno)-La sesta edizione del Sotto Gamba Game è stata presentata oggi presso la Sala Consiliare della Torre di San Vincenzo. Fra i relatori l’Assessore al Turismo del Comune di San Vincenzo Cecilia Galligani, Alessandro Ferretti di Toscana Disabili Sport, Giorgio Ricci presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e Silvia Chelazzi presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Lucca.

La grande manifestazione sportiva all’insegna dell’inclusione si svolgerà con il supporto all’accoglienza di Onlus Handy Superabile e della Proloco San Vincenzo da venerdì 16 a domenica 18 settembre. Due i luoghi d’incontro e di pratica sportiva: Punto Resort e Punto Spiaggia entrambi all’interno della struttura Riva degli Etruschi, situata in uno dei punti più affascinanti del litorale livornese.

Come sempre il Sotto Gamba Game sarà di libero accesso con tantissimi sport che si potranno praticare in un menù che, in pieno stile toscano, si articolerà tra terra e mare: dalla vela al basket, dal tennis al windsurf, dalla parete di arrampicata alla subacquea. Oltre venti discipline sportive che vedranno in questa edizione il debutto del tiro a segno con armi laser dell’associazione Tiro a segno di Pescia, del Padel portato da Bionic People e del calcetto per non vedenti. Non mancheranno atleti di primo piano: Alessandro Ossola, paralimpico della Nazionale Italiana di atletica leggera, Gregory Leoperdi (hockeista dell’Internatiåonal Paralympic Committee), il judoka non vedente Alessio Benvenuti (medaglia di bronzo nel 2014 all’Internazionale di Judo IBSA), Simone Ciulli (medaglia d’argento Olimpiadi di Tokio 2020 nel nuoto), Riccardo Cavallini per l’hand bike, Nadia Bredice atleta di paraclimbing non vedente e Maria Salaris, atleta non vedente di tiro con l’arco. Nel windsurf si cimenteranno l’ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico Roberto Cavicchi e David Preziosi, ambedue plessolesi e attualmente impegnati nel Windsurf Adaptive Challenge, il primo campionato italiano a tappe di windsurf aperto a ogni tipo di disabilità che si concluderà col WindFestival di Diano Marina (29 settembre – 2 ottobre).

Negli ultimi anni il Sotto Gamba Game è cresciuto sotto tutti gli aspetti, dalla partecipazione di atleti e pubblico all’interesse dimostrato da numerose testate nazionali ma anche il coinvolgimento di altre associazioni è uno degli obiettivi realizzati in questa edizione: dal progetto “Percorsi di Sport” realizzato dall’OPES con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport nell’ambito dell’avviso pubblico del 2 dicembre 2020 destinato agli Enti di Promozione Sportiva alla tavola rotonda “La prevenzione non va in vacanza” organizzata dall’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e da IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità).

Alle 14.30 di sabato ci sarà il workshop dedicato a tematiche di stretta attualità come le nuove tecnologie e l’approccio al turismo accessibile mentre l’attrice Anna Fusco presenterà il trailer del cortometraggio sociale Artemisia proiettato al Festival del Cinema di Venezia. Nel pomeriggio di sabato il centro di San Vincenzo tornerà protagonista a partire dalle 21.45 in piazza Fratelli Serini – Anfiteatro del Porto con lo spettacolo di danza in carrozzina a cura dell’Associazione Il Mondo di Isa e per finire dj set, il tutto curato dal service tecnico dell’associazione Aria Confezionata.



Tutti gli spazi del Sotto Gamba Game 2022 si avvarranno degli accorgimenti logistici messi a disposizione da aziende leader nel settore della mobilità quali Ortopedia Michelotti e Ottobock Italia, che consentiranno, insieme ad altri partner, di provare gratuitamente le novità sul mercato per quanto riguarda la protesica e la mobilità sportiva (per prenotazioni: Ottobock.it).

Sotto Gamba Game 2022 è patrocinato da: Regione Toscana, Comune San Vincenzo, F.I.V. (Federazione Italiana Vela), C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), F.I.T (Federazione Italiana Tennis), F.I.S.P.E.S. (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) e altre federazioni sportive e associazioni di categoria. Per il sostegno all’evento si ringraziano il Comune di San Vincenzo, il Gruppo Solvay e le Cave di Campiglia.