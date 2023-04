BOERO YACHTCOATINGS SULLA ROTTA DI THE OCEAN RACE: GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23

Boero YachtCoatings, da oltre cinquant'anni punto di riferimento a livello internazionale nella produzione di soluzioni vernicianti per la nautica ed i superyacht e distribuito in oltre 20 paesi nel mondo, è sponsor ufficiale di The Ocean Race: Genova The Grand Finale 2022-23, la più spettacolare regata a vela intorno al mondo, che per la prima volta nella sua storia arriverà in Italia, a Genova, per la tappa finale, dal 24 giugno al 2 luglio 2023, dopo 32.000 miglia e sei stopover intorno al globo.

“L'azienda è orgogliosa di essere al fianco di questa splendida avventura” – ha dichiarato Giampaolo Iacone, Direttore Generale del Gruppo Boero “La partnership con Genova The Grand Finale fonda le sue radici nel profondo legame con la Città e nei valori che accomunano l'azienda a The Ocean Race; ovvero innovazione, storicità e sostenibilità. Boero YachtCoatings è un brand del Gruppo Boero, azienda di origine Genovese che nei suoi quasi 200 anni di storia è sempre stata attenta a restituire al territorio quello che ha ricevuto, riequilibrando l'impatto delle attività con iniziative dedicate alla città e al rafforzamento del tessuto sociale.”

Supportare un evento di portata internazionale come “The Ocean Race” rappresenta per Boero YachtCoatings, che vanta oltre 700 Superyacht pitturati nel mondo, una grande opportunità che permetterà di coinvolgere i clienti italiani ed esteri e rafforzare la visibilità del brand nei paesi di riferimento, sottolineando il legame tra la marca, il mondo dello sport e il mare. Boero YachtCoatings, già presente e protagonista durante la partenza di Alicante, seguirà le diverse tappe della regata coinvolgendo partner e clienti locali con momenti dedicati. Gli equipaggi in gara sono attualmente a Itajaí (1/23 aprile), prossime tappe Newport (10/21 maggio), Aarhus (30 maggio/8 giugno), e L'Aja (11/15 giugno).

L'evento di Genova The Grand Finale 2022-23 rappresenterà non solo l'epilogo di una straordinaria sfida sportiva, ma sarà anche una vetrina di dibattiti e workshop focalizzati sulla sostenibilità ambientale in ambito marino. Dal capoluogo ligure è infatti partito il Genova Process, un progetto che vedrà protagonisti i massimi esperti e stakeholder del settore a livello internazionale per arrivare a redigere la prima bozza di Carta dei Diritti degli Oceani, i cui principi saranno presentati a Genova durante il “Grand Finale” e poi consegnati all'Assemblea delle Nazioni Unite, a New York, nel novembre del 2023.

In qualità di Sponsor, Boero YachtCoatings sarà presente a Genova presso l'Ocean Live Park, lo spazio dedicato ai visitatori e ai partner allestito nel nuovo Waterfront di Levante, che ospiterà attività eventi e momenti di intrattenimento per i visitatori di tutte le età. La Cerimonia di apertura è prevista per il 24 giugno, seguita da una serie di iniziative che coinvolgeranno il pubblico fino al 2 luglio. “Boero è una solida e storica realtà imprenditoriale di cui Genova è da sempre orgogliosa.

Un'azienda che è un fiore all'occhiello per la nostra economia, con un grande valore storico e sociale per la nostra città: li ringraziamo perché, anche in questa occasione, hanno voluto essere al fianco di Genova diventando partner di un evento sportivo di portata mondiale. The Ocean Race sarà una vetrina incredibile per Genova, non solo a livello turistico ma anche livello economico ed imprenditoriale. Un evento che il Gruppo Boero, così come la nostra città, si prepara a vivere da protagonista” così commenta il Sindaco di Genova, Marco Bucci.

Seguiranno aggiornamenti su ogni specifico evento.