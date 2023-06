Scelte data e location per la premiazione dei Blue Marina Awards

Già 100 marina iscritte e c’è tempo per partecipare fino al 30 Giugno

Risultati straordinari per la seconda edizione dei Blue Marina Awards 2023: già un centinaio i porti turistici che hanno aderito alla kermesse e c’è ancora un mese di tempo per partecipare. Tutti i marina resort, porti turistici ed approdi possono infatti partecipare gratuitamente fino al 30 giugno 2023 registrandosi al sito www.bluemarinaawards.com.

I Blue Marina Awards, sono l’importante marchio di riconoscimento dei migliori porti turistici e approdi italiani promosso da Assonautica Italiana e ASSONAT-Confcommercio (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) partner Istituzionale dell’iniziativa e patrocinati da ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo).

Il RINA, ente di certificazione internazionale, è l’ente tecnico preposto alla raccolta e scrutinio dei partecipanti in relazione ai quattro temi oggetto di valutazione: SOSTENIBILITÀ, ACCOGLIENZA TURISTICA, SICUREZZA (SAFETY E SECURITY) E INNOVAZIONE, suddivisi in una centinaia di voci.

L’obiettivo è sensibilizzare ed accompagnare tutti i marina, porti turistici e approdi a migliorare nei campi della sostenibilità, dell’ innovazione, della sicurezza, dell’accoglienza turistica, per esempio attraverso l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, l’utilizzo di tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente, l’adozione di azioni atte alla decarbon, la fornitura di servizi leisure ai diportisti, l’installazione di defibrillatori e servizi di primo soccorso, l’utilizzo di strumenti cloud, servizi di sicurezza, ecc. Tutto ciò per arrivare all’attribuzione di un parametro a tutti i partecipanti che fotografi il loro stato dell’arte e gli fornisca una guida per poter crescere e migliorare.

La seconda edizione dei Blue Marina Awards dopo tanti eventi in giro per l’Italia terminerà la sua corsa con l’evento conclusivo che per la seconda edizione sarà a Trieste il 3 ottobre 2023 sotto l’ombrello della Barcolana.

Oltre alla possibilità di essere insigniti del prestigio marchio di riconoscimento Blue Marina, ci saranno premi in prodotti e servizi del valore di migliaia di euro.

Tutti i partecipanti inoltre riceveranno un’attestato di partecipazione del RINA che fotografa il loro stato dell’arte in riferimento a Innovazione, Sostenibilità, Sicurezza e Accoglienza Turistica.

“Il Premio vuole essere da stimolo per la crescita e la valorizzazione di porti e approdi – commenta il Presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora – su temi che sono importanti per la Blue Ecomomy.”

“Uno dei principali vettori di sviluppo e di crescita del turismo nautico – dichiara Luciano Serra Presidente Assonat-Confcommercio – è testimoniato dal forte impegno sostenuto dalle strutture portuali turistiche nell’implementazione di servizi verso un’accoglienza sempre più attenta ai temi della qualità, della sostenibilità, della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente, elementi che sono beni identificati nell’iniziativa dei Blue Marina Awards.

I marina, quale interfaccia fra il sistema mare, lacuale, fluviale e il sistema terra– conclude Serra -rappresentano un nodo strategico per lo sviluppo di un territorio, un’avventura turistica unica per conoscere storia, cultura, enogastronomia, artigianato e quale spazio aperto possono offrire occasione di intrattenimento, eventi, in breve svolgere attività ricreative alternative e/o complementari a quella nautica. Questo importante riconoscimento – conclude Serra – mette in risalto il prodotto nautico rilevante tessera del mosaico “Turismo Italia” e quali appartenenti alla filiera della blu economy avvaloriamo l’importanza di proteggere e salvaguardare l’ambiente marino, sulle modalità di conferimento dei rifiuti, sulla sicurezza della navigazione, sulla qualificazione dell’offerta dei servizi al diportismo, favorendo così la consapevolezza di tutti gli attori per un turismo sostenibile.”

“Una marina che garantisce efficienti servizi di accoglienza, associati a servizi di innovazione applicati in un ambiente sostenibile, non solo in termini ambientali ma anche sociali e di governance, merita di essere valorizzata per le attenzioni rivolte sia al cliente via mare che via terra, e per questo merita anche di essere premiata. Si dà il via a questa seconda edizione con l’idea di promuovere le ns eccellenze italiane, che possa essere un ulteriore stimolo a migliorarsi e far conoscere anche al turismo straniero l’impegno della ns portualità” commenta Alessia Castellana, RINA.

Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards “Innovare significa anticipare bisogni futuri, ovvero vedere la foresta prima degli alberi. I nostri porti, anche grazie ad iniziative come i Blue Marina Awards, diventeranno porte di ingresso al turismo esperienziale, saranno meglio integrati al tessuto socio-economico di un territorio, lavoreranno tutto l’anno pronti per accogliere i 306 milioni di arrivi di turisti in entrata nell’area mediterranea (secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, UNWTO, il mercato del turismo esperienziale aumenterà del 57% entro il 2030). L’iniziativa dei Blue Marina Awards sta accompagnando i nostri porti ed approdi turistici in un processo di rinnovamento in tema di sostenibilità, innovazione, sicurezza e soprattutto accoglienza turistica.”