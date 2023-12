La LNI sez. Viareggio chiude un anno molto positivo pensando già ai grandi impegni del 2024

Non solo regate in mare ma impegno nel sociale, grande a attenzione ai giovani e alla disabilità.

La cultura del mare come portatrice di sani valori di rispetto e solidarietà.

Viareggio-Dopo il successo riscosso in primavera in occasione della giornata dedicata alla Vela, alla cultura marinara e ai giovani, la Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana che si appresta a chiudere un’altra stagione ricca di soddisfazioni, è stata recentemente protagonista di altri due grandi momenti rivolti al sociale: il 25 novembre con la giornata internazionale contro la violenza sulle Donne (#unacimarossa) e il 3 dicembre con la giornata internazionale delle persone con disabilità (#tuttiabordo), entrambe volute per sensibilizzare e rendere consapevoli i propri Soci su due tematiche cruciali e di toccante attualità.

Nel corso dell’Asssemblea Generale dei Soci, il Presidente della sezione viareggina Marco Serpi e il Direttore Sportivo Mauro Lazzarotti, hanno infatti ribadito con soddisfazione che oltre alle importanti competizioni sportive organizzate nell’arco dell’anno (alcune fatte anche in collaborazione con i vicini Circoli velici versiliesi) e alla fondamentale attenzione rivolta ai giovani (con numerose iniziative fra le quali spicca il protocollo d’intesa siglato con l’ISI Galilei – Artiglio e con l’ISI Marconi di Viareggio, e le uscite in mare con le classi prime dell’Istituto Nautico Artiglio) la LNI sez. Viareggio con queste due giornate ha, ancora una volta, voluto rivolgere l’attenzione su importanti problematiche sociali e confermare la disponibilità e l’impegno a diffondere i principi fondamentali e la carta dei valori della Lega Navale Italiana che riconosce come fondamentali l’Accoglienza, la Competenza, il Rispetto, la Lealtà, la Disponibilità, la Solidarietà, la Sostenibilità, la Tradizione e la Passione.

Il 2023 si sta concludendo ma la macchina organizzatrice della Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana è già al lavoro per pianificare al meglio i principali appuntamenti del prossimo anno, primi fra tutti gli importantissimi Open Day che fanno parte della campagna nazionale per promuovere la storia della Lega Navale Italiana, la sua missione istituzionale (cultura, sport e formazione, solidarietà e ambiente) e le attività svolte dalla Sezione di Viareggio non solo nell’ambito sportivo ma anche in quello dell’inclusione sociale e del contrasto attivo ad ogni tipo di discriminazione, sopruso o violenza, lanciando come messaggio quello della cultura del mare come portatrice di sani valori di rispetto e solidarietà e fornendo una bella opportunità di riflessione per i propri Soci.

Oltre alle tradizionali ed imperdibili regate del calendario agonistico (come ad esempio il Trofeo Memorial Francesco Sodini per ricordare la passione per il mare del Socio e grande protagonista della vela d’altura), nei progetti 2024 della LNI Sez. Viareggio ci saranno, quindi, numerose e coinvolgenti iniziative rivolte al sociale, organizzate anche in collaborazione con altre Associazioni della Provincia di Lucca perché: “Con la Lega Navale Italiana, tutti a bordo, nessuno escluso!”