Oltre 2.000 aziende provenienti da 82 paesi presenteranno prodotti e servizi marittimi in occasione di un evento da record ‘home of shipping’

Atene. La più grande fiera marittima del mondo inizia lunedì 3 giugno all’Athens Metropolitan Expo, che sarà inondata da oltre 40.000 professionisti del settore marittimo provenienti da tutto il mondo, mentre l’industria si riunisce ancora una volta per interagire, fare rete, condividere gli insegnamenti dei tempi passati e le previsioni per ciò che ci aspetta.

Posidonia 2024 è il più grande nei sei decenni di esistenza dell’evento biennale, con gli organizzatori che confermano che 2.030 espositori provenienti da 82 paesi presenteranno la loro offerta all’interno, nell’ampio piano espositivo e in alcune aree esterne della sede per soddisfare la domanda travolgente.

“Posidonia 2024 sarà più grande che mai nella storia dell’evento. Le nostre esigenze hanno superato di gran lunga lo spazio espositivo e ora è imperativo costruire ulteriori padiglioni espositivi. Per accogliere gli espositori di quest’anno, abbiamo anche proceduto con stand all’aperto”, ha dichiarato Theodore Vokos, amministratore delegato di Posidonia Exhibitions S.A. La partecipazione ai Posidonia Games, gli eventi sportivi che si svolgono il fine settimana prima di Posidonia, è salita alle stelle e si prevede che circa 4.000 professionisti della navigazione si sfideranno per gli ambiti trofei di vela, golf, calcio, basket e corsa Posidonia.

“Sia le turbolenze geopolitiche in molte parti del mondo che la necessità di decarbonizzazione, insieme alle corrispondenti normative ambientali, creano un mix di sfide che l’industria marittima greca è chiamata ad affrontare. L’aumento della partecipazione di quest’anno a Posidonia riflette la necessità dell’industria di riunirsi, discutere nuovi sviluppi e trovare modi per affrontare le nuove normative ambientali a testa alta”, ha aggiunto Vokos.

La Posidonia di quest’anno riflette il dinamismo dello shipping greco, che è entrato in una traiettoria di sviluppo continuo volta all’aggiornamento qualitativo e tecnologico delle sue navi, nonché alla diversificazione del suo prodotto complessivo.

Dei 96 espositori nuovi o di ritorno, che sono tornati dopo una lunga assenza, 25 provengono dalla Grecia, a dimostrazione del fatto che il paese ha una fonte inesauribile di produttori di attrezzature e fornitori di servizi per l’industria navale.

Inoltre, tra le partecipazioni internazionali, arrivano importanti gli ingressi dagli Emirati Arabi Uniti con dieci società e dall’India con otto aziende. Inoltre, quest’anno la Posidonia ospita 23 padiglioni nazionali. L’incremento più significativo è stato registrato dalla Cina che, dopo la pandemia, è tornata più forte, con 180 aziende, segnando un aumento di quasi il 50% della partecipazione. Segue a ruota la Turchia, con un aumento del 10%.

La natura globale della mostra si riflette quest’anno nella più grande partecipazione di registri nazionali mai registrata all’evento. In totale, sono rappresentate 16 bandiere nazionali tra cui Panama, Liberia, Isole Marshall, Isole Cayman, Hong Kong, Bahamas, Cipro, Malta, Beliz e Palau, oltre a nuovi arrivati come le Isole Vergini britanniche, Guinea-Bissau, San Marino, Sierra Leone, Barbados, St. Kitts e Nevis.

Il Ministro degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Christos Stylianides, ha dichiarato: “Il trasporto marittimo in Grecia è un importante motore di sviluppo economico e occupazione. Data la sua posizione di leader nel trasporto marittimo globale, la nostra costante ricerca è quella di aumentare il suo contributo all’economia greca per eguagliare la sua posizione competitiva. E il successo dell’organizzazione di Posidonia contribuisce in modo sostanziale e decisivo in questa direzione”.

George Pateras, Presidente della Hellenic Chamber of Shipping, ha commentato: “Questo è un anno storico per Posidonia con oltre 2000 espositori provenienti da oltre 80 paesi. Questa mostra di fama mondiale non fornisce solo una piattaforma per gli innovatori per mostrare i loro prodotti, ma il forum perfetto per lo scambio di teorie e idee. Quest’anno ‘sostenibilità’ sarà la parola d’ordine per tutti gli incontri di networking e lungo i corridoi del potere. È ora di godersi questa straordinaria mostra e la perfetta ospitalità della Grecia e dell’Egeo”.

John C. Lyras, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Unione degli Armatori Greci, ha dichiarato: “Il modello di business imprenditoriale di successo e la tradizione di Greek Shipping continuano a garantire la fornitura ininterrotta di carichi essenziali alle nazioni del mondo al minor costo di trasporto. Questo successo si riflette nelle dimensioni e nell’estensione del Salone di Posidonia e delle attività associate che costituiscono il più importante evento biennale nel calendario marittimo internazionale. Di conseguenza, Greek Shipping è ben posizionata per affrontare le sfide formidabili e senza precedenti che il cambiamento climatico e la decarbonizzazione presentano e invita le Autorità di regolamentazione e tutte le parti interessate a considerare adeguatamente le conoscenze e l’esperienza che Greek Shipping può fornire per affrontare queste sfide in modo ottimale”.

Dimitris Karydis, Vice Sindaco per la Programmazione e lo Sviluppo Sostenibile del Comune del Pireo, parlando a nome del Sindaco Yiannis Moralis, ha dichiarato: “Per noi è importante che una delle questioni principali da evidenziare al Posidonia di quest’anno siano le nuove regole ambientali per lo shipping. Come ogni grande città-porto, il Pireo deve affrontare la questione dell’inquinamento ambientale. Si tratta di una grande sfida ed è importante che tutte le parti coinvolte collaborino per affrontare questo problema con ancora più urgenza”.

Quest’anno il programma delle Conferenze e dei Seminari di Posidonia si è notevolmente ampliato, con oltre 68 eventi organizzati da Enti provenienti da 16 paesi. Di conseguenza, e in sinergia con gli eventi pre-show di vela, calcio, basket, golf e corsa, Posidonia 2024 si estenderà per un periodo di due settimane per ospitare la moltitudine di attività e conferenze che portano all’evento principale.

Di conseguenza, si prevede che i ricavi generati per l’economia nazionale supereranno la soglia degli 80 milioni di euro, sia per l’aumento del numero di espositori e visitatori, sia per la durata prolungata, evidenziando ulteriormente il significativo contributo del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) ai ricavi turistici.

Posidonia è la prima fiera in Grecia a ricevere la certificazione ISO come evento sostenibile, sottolineando l’impegno degli organizzatori a ridurre al minimo l’impatto ambientale e massimizzare i benefici economici per l’economia e le imprese locali.

Posidonia 2024 è organizzata sotto l’egida del Ministero degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, della Camera Ellenica della Navigazione e dell’Unione degli Armatori Greci e con il sostegno del Comune del Pireo e del Comitato di Cooperazione Marittima Greca.

Abele Carruezzo