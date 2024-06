Consegnata a Royal Caribbean la prima mega nave da crociera costruita per crociere brevi

(Utopia of the Seas, attualmente la seconda nave da crociera più grande del mondo, è stata vista uscire dal cantiere a maggio per le prove ; foto courtesy RCI)

Saint-Nazaire Cedex France (Chantiers de l’Atlantique). La Royal Caribbean International ha preso in consegna la sua seconda mega nave da crociera nel 2024, in previsione di una forte ripresa del settore crociere per passeggeri esigenti di nuovi divertimenti.

Si tratta della Utopia of the Seas, uniica e prima della più grande classe di navi da crociera ad essere impiegata nel mercato delle crociere brevi di fine settimana.

Entrando in servizio in sole cinque settimane da Port Canaveral, in Florida, (19 luglio 2024) la nuova Utopia of the Seas con 236.860 tonnellate di stazza lorda è fino al 50% più grande delle navi di classe Freedom che Royal Caribbean impiega principalmente per il mercato delle crociere brevi. Con una capacità di 5.668 passeggeri in cuccette basse e 2.834 cabine, la nuova nave trasporterà almeno il 20% in più di passeggeri.

“Prendere in consegna Utopia of the Seas è una pietra miliare incredibilmente importante, in quanto segna un’altra evoluzione delle nostre navi rivoluzionarie e della nostra missione di creare le migliori esperienze di vacanza in modo responsabile”, ha dichiarato Jason Liberty, presidente e CEO di Royal Caribbean Group.

La nave dispone di una gamma più ampia di servizi che vanno dalle cinque piscine con scivoli d’acqua, tra cui uno che è più lungo di 43 piedi (13.1 metri) rispetto ad altre navi, rendendolo a 259 piedi (78.9 metri) lo scivolo asciutto più lungo in mare. C’è anche un simulatore di surf e una zip line. I passeggeri avranno a disposizione più di 20 restaurant dove mangiare, oltre a un’ampia offerta di bar, musica dal vivo, intrattenimento e un casinò.

Operando crociere della durata di sole tre o quattro notti alle Bahamas, i critici suggeriscono che la nave è troppo grande per i passeggeri per sperimentare tutto ciò che ha da offrire in queste brevi crociere.

“Con la consegna di Utopia of the Seas, abbiamo le chiavi per il weekend definitivo”, ha dichiarato Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean International. “Questa è la breve vacanza che racchiude ogni modo per creare ricordi incredibili in un weekend di 3 notti o in una vacanza di 4 notti nei giorni feriali”.

L’azienda segnala una forte domanda per la nave, che è la sesta della sua classe Oasis. Sulla base di questa forte risposta da parte dei viaggiatori, la compagnia sta impiegando Allure of the Seas, una delle prime navi della classe costruita più di un decennio fa anche per crociere brevi .

Ci sono voluti più di due anni per costruire l’Utopia of the Seas a Chantiers de l’Atlantique, in Francia. Ha completato le prove in mare all’inizio di maggio ed è ora pronta a partire per gli Stati Uniti.

Nelle settimane che precedono il suo debutto il 19 luglio, Utopia of the Seas si farà strada verso gli Stati Uniti mentre i team di Royal Caribbean apportano gli ultimi ritocchi per preparare la nave. Ha un equipaggio di 1.600 persone a bordo e a pieno regime avrà 2.290 membri dell’equipaggio.

Sebbene sia la sesta nave del progetto e la quarta costruita in Francia, la nave è la prima della classe ad essere alimentata a GNL. Il successo della classe ha portato Royal Caribbean a effettuare un ordine per una settima nave della classe Oasis, anch’essa da costruire in Francia, con consegna nel 2028.

Utopia of the Seas segue l’Icon of the Seas, entrata in servizio nel gennaio 2024 come prima nave da crociera alimentata a GNL della linea e la più grande nave da crociera al mondo. Royal Caribbean introdurrà la seconda nave di quella classe, Star of the Seas, nel 2025, e ne ha una terza in ordine a Meyer Turku in Finlandia. Royal Caribbean opererà 28 navi con l’arrivo della Utopia of the Sea, tra cui sette delle 10 più grandi navi da crociera in servizio.

Abele Carruezzo